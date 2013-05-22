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وزير سورى: ما تقوم به المجموعات المسلحة يأتى فى سياق مخطط لخدمة أمريكا

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وزير سورى: ما تقوم به المجموعات المسلحة يأتى فى سياق مخطط لخدمة أمريكا وزير سورى: ما تقوم به المجموعات المسلحة يأتى فى سياق مخطط لخدمة أمريكا

أكد وزير الداخلية السورى اللواء محمد إبراهيم الشعار أن ما قامت به المجموعات المسلحة من تخريب يأتى فى سياق مخطط أعد مسبقا للنيل من صمود سوريا ووحدتها ودورها خدمة لمصالح أمريكا وأمن إسرائيل منوها بدور الجيش وقوى الأمن الداخلى السورى فى التصدى للمسلحين التكفيريين الذين يعبثون بأمن سوريا.

وأوضح الشعار خلال حضوره بيانا عمليا نفذته عناصر قوات حفظ الأمن والنظام اليوم أن الذين يعتمدون على أعداء سوريا ويتلقون المال والسلاح منهم بدأوا بالتقهقر والانكسار بفضل تضحيات أبناء سوريا الذين نذروا أنفسهم للدفاع عنها والوصول بها إلى بر الأمان.

وبيّن الشعار أن العدوان الإسرائيلى الأخير على سوريا ما هو إلا تأكيد على تورط الكيان الصهيونى فى ما يجرى فى سوريا والتنسيق المباشر مع العصابات المسلحة بهدف رفع معنوياتها المنهارة أمام الضربات القاصمة التى تتلقاها على يد القوات المسلحة فى أكثر من مكان منوها بالدور الذى قامت به وحدة من القوات المسلحة بالتصدى لإسرائيل وتدمير إحدى عرباته التى تجاوزت خط فض الاشتباك فى الجولان.

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