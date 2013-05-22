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وزارة الحج السعودية تكمل الترتيبات لمشروع المسار الإلكترونى للحج

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وزارة الحج السعودية تكمل الترتيبات لمشروع المسار الإلكترونى للحج وزارة الحج السعودية تكمل الترتيبات لمشروع المسار الإلكترونى للحج

أكملت وزارة الحج ، ممثلة فى وحدة العلوم والتقنية الترتيبات اللازمة للدخول فى منظومة برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسر" الذى سيسهل أعمال الوزارة وربطها إلكترونياً مع جميع الوزارات والقطاعات الحكومية والشركات والمؤسسات العاملة فى شئون الحج والعمرة، إلى جانب إدخال جميع البرامج التى لم تكن تستخدم التقنية داخل منظومة الإلكترونية وتأهيل الكادر الوظيفى من خلال التدريب والممارسة للإلمام الكامل بهذه النقلة النوعية وإستراتيجيتها القادمة.

وقال وزير الحج السعودى الدكتور بندر محمد حجار، فى تصريح له اليوم، إن برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسر" رصد له 36 مليون ريال لدعم التحول الإلكترونى فى أعمال الوزارة الذى سيتحقق معه الرقى والنهوض بمستوى الخدمات التى تؤدى لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار لمسجد رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم.

وقال حجار: تعمل وزارة الحج السعودية وفقاً لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية ''يسر''، الذى يقوم بدور الممكّن والمحفز لتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية على التقليل من المركزية فى تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية بأكبر قدر ممكن، إضافة إلى وضع الحد الأدنى من التنسيق بين الجهات الحكومية، حيث أخذت الوزارة وقتاً فى تطبيق جميع حلقات برنامج ''يسر'' لأن العمل الإلكترونى والتقنى لا يمكن بأى حال من الأحوال تطبيقه بشكل كلى وعاجل لأن ذلك يحتاج إلى وقت وخطوات مرحلية يتم فيها التطبيق الجزئى حتى الوصول لمرحلة الاكتمال الكلى، حيث تمكنت الوزارة من استخدام التقنية فى جميع أنماط الخدمات، التى تقدم للجهات أو الأفراد المستفيدين منها.
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