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بالفيديو.. المفتي: تحريم المشاركة في الانتخابات جريمة تهدف إلى الفتنة

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بالفيديو.. المفتي: تحريم المشاركة في الانتخابات جريمة تهدف إلى الفتنة بالفيديو.. المفتي: تحريم المشاركة في الانتخابات جريمة تهدف إلى الفتنة

الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية

حث الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الشعب المصري على المشاركة بقوة وإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مراعاة لمصلحة البلاد واستقرارها.

وقال المفتي – في كلمة تلفزيونية مسجلة صباح اليوم السبت - لجموع الشعب المصري: “ تناديكم فلبوا نداء الوطن بأمانة ومسئولية”، مطالبًا المصريين بأن يتكاتفوا ويتعاملوا بإيجابية مع هذه الاستحقاقات الانتخابية، وأن يحكِّم كل مواطن ضميره ويختار من تتوافر فيه شروط القيادة والقدرة على إدارة شئون البلاد.

وأكد المفتي أن إطلاق آراء باطلة تحرم المشاركة في الانتخابات مرفوضة تمامًا، وتفتقر إلى المعايير المعتبرة في إصدار الفتوى التي من أهمها إدراك الواقع ومراعاة المآلات والمقاصد وتحقيق مصالح البلاد والعباد.

وأضاف: “القائمون على هذه الآراء الشاذة يحاولون بث الفتنة وروح الفرقة، وكل ذلك يعد خروجًا على ما اجتمعت عليه الأمة بمصر ويمثل دعوة إلى الفتنة المحرمة بقوله تعالى: “والفتنة أشد من القتل”، وتشويهًا لهذا الدين الذي جاء ليجمع كل أفراد الأمة لا ليفرق بين أبنائها.

 

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