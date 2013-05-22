واين روني على رادار باريس سان جيرمان

باريس، (إفي): بدأ فريق باريس سان جيرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، مفاوضات لضم مهاجم مانشستر يونايتد الانجليزي واين روني، وفق ما كشفته اليوم صحيفة (ليكيب) الرياضية.

وذكرت الصحيفة أن اللاعب بات على رأس أولويات الفريق الفرنسي، الذي حاول في وقت سابق الاستعانة بخدمات البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد الإسباني.

ويمتد عقد روني (27 عاما) مع مانشستر يونايتد، بطل الدوري الانجليزي، حتى عام 2015 ، ولكنه أبدى رغبته في مغادرة النادي الموسم المقبل.

ويسعى الفريق الباريسي لإضافة قوة هجومية بجوار السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي قاد الفريق للفوز بالدوري المحلي.