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أدريانو في برشلونة حتى 2017

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أدريانو في برشلونة حتى 2017 أدريانو في برشلونة حتى 2017

مدد البرازيلي أدريانو كوريا لاعب وسط برشلونة يوم الأربعاء تعاقده مع الفريق حتى موسم 2017.

وكان أدريانو البالغ من العمر 28 عاما قد انضم للبلوجرانا قادما من سيفيليا عام 2010.

وأعلن برشلونة عبر موقعه الرسمي عن تمديد تعاقده مع أدريانو مع وضع شرط جزائي قيمته 90 مليون يورو.

أدريانو يمتلك المقدرة على اللعب في أكثر من مركز في تشكيلة برشلونة.

وأضاف بيان برشلونة "لقد أدى البرازيلي بشكل جيد في مركز قلب الدفاع إلى جانب مركزي الظهيرين الأيمن والأيسر، فضلا عن مركز لاعب الوسط المهاجم".

وسجل أدريانو عشرة أهداف في 105 مباريات مع برشلونة في الموسم الثلاثة التي لعبها بقميص البلوجرانا.

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