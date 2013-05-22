يوفنتوس يزور بابا الفاتيكان ويهديه قميص الفريق

الفاتيكان، (إفي): استقبل بابا الفاتيكان فرانسيس وفدا من نادي يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، الذي أهداه نسخة من "الاسكوديتو" التي توج بها وقميصا للفريق يحمل الرقم واحد.

وجرى اللقاء، الذي تم الاعلان عنه اليوم، مساء الثلاثاء في سانتا مارتا حيث يقيم البابا وحضره رئيس يوفنتوس أندريا أنجيلي والمدير الفني انطونيو كونتي وحارس الفريق جانلويجي بوفون.

وأهدى بوفون قميص الفريق للبابا فيما سلمه أنجيلي نسخة من الاسكوديتو.

وخلال اللقاء أبرز البابا، المعروف بحبه بكرة القدم، قيمة الرياضة كعنصر للوحدة بين الأشخاص.

ووفقا لما نشرته جريدة الفاتيكان فإن أنجيلي قال إن اللقاء تم خلاله "مناقشة مفاهيم المنافسة وقيم العمل الرياضي".

من ناحيته أعرب بوفون عن شعوره بـ"الدهشة" من عدد الأشخاص الذين يحبون يوفنتوس ويعملون في خدمة الفاتيكان.