ارتفاع نسب الطلاق والزواج بأجنبيات

أظهرت دراسة علمية أجرتها جامعة الشارقة على 1136 عينة بحثية أن 85 % من الأطفال الإماراتيين يقضون وقتاً طويلاً في استخدام الإنترنت، و71 % منهم يرون أن الأسرة الإماراتية تفتقر إلى الوقت، و70,93 % أكدوا اعتماد الأسر المواطنة على الخدم والفئات المساعدة، و67,86 % يرون ضعفاً في العلاقات بين الأقارب، بينما 67,43 % يلمسون تغيراً اعترى أدوار المرأة، بينما كشفت عن ارتفاع نسبة الطلاق في الدولة لتتعدى 50 % من نسبة الزواج، وارتفاع نسبتي العنوسة، والزواج بأجنبيات.

أعلن ذلك في «ملتقى أسرتي أمانة بين وعي الانفتاح وتماسك القيم» الذي استضافته جمعية أم المؤمنين في عجمان تحت شعار «التماسك الأسري مسؤولية أسرية مشتركة» الذي افتتحته الشيخة عزة بنت راشد النعيمي عضو مجلس إدارة جمعية أم المؤمنين، صباح أمس في قاعة الزهراء بمقر الجمعية.

تحديات

وقدم العقيد الدكتور جاسم خليل ميرزا مدير إدارة التوعية الأمنية بشرطة دبي ورقة عمل بعنوان «القانون الدولي وشؤون الأسرة - تحديات وقضايا الأسرة الإماراتية» متطرقاً فيها إلى حقوق الطفل والقوانين الدولية التي تسعى جاهدة لحفظ حقوقه وأهم الاتفاقيات العالمية التي تناولت هذا الموضوع، منتقلاً إلى قوانين الدولة في هذا الجانب.

وحول أهم التحديات التي تواجه الأسرة أشار ميرزا إلى تحول معظم الأسر إلى أسر مستهلكة بعد أن كانت منتجة، علاوة على عدم الوعي الأسري بأهمية دور الرجل والمرأة في نسيج المجتمع والتقاعس عن الدعم المادي والنفسي للأبناء، وارتفاع نسبة الطلاق في الإمارات والتي تعدت 50% من نسبة الزواج، وارتفاع نسبة العنوسة، والزواج من أجنبيات في ظل عدم وجود قانون يحد من هذه الظاهرة، وعزوف الشباب عن الزواج، وانحراف الأحداث والعنف لدى الشباب.