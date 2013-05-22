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خبير: تحديد الهوية الرقمية ضرورة لحماية المعاملات الإلكترونية

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خبير: تحديد الهوية الرقمية ضرورة لحماية المعاملات الإلكترونية خبير: تحديد الهوية الرقمية ضرورة لحماية المعاملات الإلكترونية

قال عمرو فاروق، العضو المنتدب لـ MCS المتخصصة فى تأمين المعلومات والشبكات، إن الشركة عقدت شراكة مع جيملتو الفرنسية المتخصصة فى تحديد الهوية الرقمية لتصبح بذلك ممثلا لأعمالها فى السوق المصرى.
> وأضاف، خلال الإعلان عن الشراكة الجديدة، أنها تأتى تماشيا مع الإستراتيجية العامة التى تتبناها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول خدمات واستخدامات الهوية الرقمية والتوقيع الإلكترونى.
> وتوقع فاروق أن تتكامل حلول الشركة الفرنسية بالسوق المصرى مع خدمات "أم سى أس فى مختلف القطاعات، التى تعمل بها محليا من مؤسسات حكومية ومصرفية وشركات بترول وغيرها.
> وأشار إلى تقنيات الهوية الرقمية، التى تعتمد العديد من الطرق للتحقق منها مثل نظام OTP، أو البطاقة الذكية أو مفاتيح التوقيع الإلكترونى للتحقق من الهوية أو البصمات أو من خلال الاستفادة من الطفرة فى الاعتماد على الهواتف الذكية والرسائل القصيرة.

وقال إن الشراكة الجديدة تهدف للسيطرة على المعلومات وتأمينها وحمايتها ضد الاختراق، وتحقيق مبدأ الخصوصية للمعلومات السرية، التى تتوافر على الإنترنت عن المستخدمين، كما تأتى تأكيدا على التزام الشركة تجاه السوق المصرى بتوفير خدمات متكاملة تتضمن حلول الهوية الرقمية.

وأشار إلى ما أعلنه البنك المركزى لجميع البنوك بمصر بضرورة تطبيق مفهوم الهوية الرقمية لجميع المتعاملين مع البنوك عبر الإنترنت بدءا من أول يوليو المقبل.
> ولفت إلى أن الشراكة الجديدة ستعمل على تطوير وتصميم وتشخيص منتجات وبرمجيات آمنة، كما تعمل على تلبية العملاء من خدمات الاتصالات المحمولة، وأمن الدفع والخدمات السحابية المصرح بها وحماية الهوية والخصوصية والخدمات الصحية الإلكترونية والتنقل وخدمات الإلكترونية.

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مصر 365

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