400 مشروع استثمار "أمريكى سعودى مشترك" فى السعودية بقيمة 44 مليار دولار

أعلن مصدر رسمى سعودى اليوم الأربعاء، أن هناك 400 مشروع سعودى أمريكى مشترك فى المملكة تستثمر 44 مليار دولار مشيرا إلى أن التجارة الثنائية بين البلدين وصلت إلى 3ر61 مليار دولار.

وقال أمين عام غرفة الشرقية عبد الرحمن بن عبد الله الوابل، خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية اليوم بمقرها فى الدمام، تحت عنوان "التصدير إلى الولايات المتحدة الأمريكية" أن واشنطن لا تزال أكبر شريك تجارى وأكبر مستثمر فى المملكة لسنوات عديدة".

وأضاف الوابل فى كلمته التى نشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية(واس) اليوم الأربعاء، أن قيمة واردات المملكة من الولايات المتحدة العام 2011 بلغت 13.8 مليار دولار فى حين ارتفعت الصادرات السعودية إلى الولايات المتحدة لتصل إلى 47.5 مليار دولار، وأوضح الوابل أن 400 مشروع مشترك يعمل حالياً فى المملكة باستثمارات تبلغ نحو 44 مليار دولار، مفيداً أنه لا يزال هناك مجال لمزيد من الاستثمارات .

وقال إن هناك فرصا مشرقة للمنتجات السعودية فى السوق الأميركية، مؤكدا أن المملكة قادرة على إنتاج منتجات غير نفطية ذات جودة عالية ومطابقة لمواصفات الجودة العالمية.

من جهته، نقلت "واس" عن رئيس مجلس الأعمال السعودى الأمريكى إدوارد بيرتون خلال مشاركته بورقة عمل حول "كيفية الحصول على الشريك الأمريكى" قوله: "إن السوق الأمريكية مفتوحة للاستثمارات السعودية".

وأضاف: "أنه وبالرغم من وجود شركات سعودية كبرى تصدر إلى أمريكا المواد الأساسية البترولية ومنتجات البتروكيماويات إلا أن هناك العديد من المجالات لمشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة لتسويق منتجاتها فى الولايات المتحدة"، موضحاً أن أكثر من 97 % من الكيانات فى الولايات المتحدة هى الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعد من أكبر المستوردين ويعمل بها أكثر من 99 % من قوة العمل الأمريكية.