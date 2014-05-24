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نائب رئيس "عين شمس": الجامعة تُكرم أبناءها المتميزين بكل المجالات

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قال الدكتور محمد الحسينى الطوخى، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، إن الجامعة ممثلة فى رئيس الجامعة ونوابه، اعتادت على تكريم المتميزين من أبنائها فى كل المجالات.

وأضاف نائب رئيس جامعة عين شمس، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن يوم تكريم الموظف المثالى هذا العام كان ذا طابع خاص، لأنه قائم على اختيار المثاليين على مستوى الجامعة بكل قطاعاتها، وفقاً لضوابط ومعايير محددة وأسس، بموجبها اختير نخبة من أفضل العاملين بالجامعة، حتى من فارق الحياة كرم اسمه وأحد أفراد أسرته نيابة عنه.

يذكر أن جامعة عين شمس كرمت ما يقرب من 282 موظفاً من العاملين بالجامعة، بمختلف القطاعات والموظفين الحاصلين على الدكتوراه أثناء الخدمة، ومديرى العموم وأمناء الكليات وذلك احتفالاً بيوم الموظف المثالى.

وأبرز المكرمين إبراهيم سعيد حمزة بمكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والذى كان رئيساً لاتحاد طلاب جامعة عين شمس منذ ما يقرب من 17 عاماً، وسعيد شوقى مدير مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، وأحمد حسين بالمكتب الفنى لرئيس الجامعة.

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