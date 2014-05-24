وزير الآثار: تمثال أبو الهول بالصين "مشوه" والاتفاقيات تمنع التقليد

قال الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، إنه طبقا للاتفاقيات الموقعة مع الصين، فإنه لا يحق لأى دولة أن تتسبب فى أضرار لأخرى بتقليد أى آثار موجودة بها، مشيرا إلى أن تمثال أبو الهول المقلد فى بكين لن يسحب البساط من تحت التمثال الأصلى.

وأضاف "إبراهيم"، لبرنامج الشارع المصرى، الذى تقدمه الإعلامية ضحى الزهيري، على قناة العربية "الحدث"، أن التمثال المقلد نموذج مشوه، من حيث مقاييس الرسم التى لا تمت للتمثال الأصلى بأية صلة، مشيرا إلى أنه مصنوع من الخرسانة وليس منحوتا فى الصخر.

وقال الوزير: "لم يتبق لنا إلا مرحلة واحدة وننتهى من إنشاء المتحف المصرى الكبير، بعد أن انتهينا من المرحلتين السابقتين، وكان من المفترض أن يتم الافتتاح فى وقت سابق، ولكن تم تأجيل الافتتاح بعد ثورة يناير إلى عام 2015 بسبب بعض الأعمال الإدارية المتعلقة بالتعاقدات".

وأوضح ابراهيم انه انه يتم حاليا اعادة تهيئة للمنطقة المحيطة بالمتحف الكبير وللطرق المؤدية اليه واوضح ايضا ان المتحف سيكون أضخم متحف للاثار المصرية على مستوى العالم ومن ضمن أكبر خمس متاحف عالمية بمساحة ست ملاعب كرة قدم وسيحتوى على مئة الف قطعة اثرية وسيعمل به أكثر من خمسة الاف عامل

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