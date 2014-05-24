أخبار عاجلة

صور| تسكين 159 أسرة بعمارات أولاد عزاز الجديدة في سوهاج -
فيديو| والد «طفلة البامبرز» المغتصبة: لازم المتهم يتعدم في ميدان عام -
حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج -
معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن -
ترامب يحتفي بزيارة السيسي على «تويتر» -
أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة -
مدرب الزمالك الجديد: الفترة القادمة تحتاج إلى العمل أكثر من أي شيء -
تغطية خاصة - حصريا .. لقاء الرئيس السيسي بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: مجلس إدارة الأتحاد السكندري غير راضي عن مركز الفريق بجدول الدوري -
مساء الانوار: ذكريات خوان ماكيدا مع ريال مدريد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير الآثار: تمثال أبو الهول بالصين "مشوه" والاتفاقيات تمنع التقليد

Google+ Print
وزير الآثار: تمثال أبو الهول بالصين "مشوه" والاتفاقيات تمنع التقليد وزير الآثار: تمثال أبو الهول بالصين "مشوه" والاتفاقيات تمنع التقليد

قال الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، إنه طبقا للاتفاقيات الموقعة مع الصين، فإنه لا يحق لأى دولة أن تتسبب فى أضرار لأخرى بتقليد أى آثار موجودة بها، مشيرا إلى أن تمثال أبو الهول المقلد فى بكين لن يسحب البساط من تحت التمثال الأصلى.

وأضاف "إبراهيم"، لبرنامج الشارع المصرى، الذى تقدمه الإعلامية ضحى الزهيري، على قناة العربية "الحدث"، أن التمثال المقلد نموذج مشوه، من حيث مقاييس الرسم التى لا تمت للتمثال الأصلى بأية صلة، مشيرا إلى أنه مصنوع من الخرسانة وليس منحوتا فى الصخر.

وقال الوزير: "لم يتبق لنا إلا مرحلة واحدة وننتهى من إنشاء المتحف المصرى الكبير، بعد أن انتهينا من المرحلتين السابقتين، وكان من المفترض أن يتم الافتتاح فى وقت سابق، ولكن تم تأجيل الافتتاح بعد ثورة يناير إلى عام 2015 بسبب بعض الأعمال الإدارية المتعلقة بالتعاقدات".

وأوضح ابراهيم انه انه يتم حاليا اعادة تهيئة للمنطقة المحيطة بالمتحف الكبير وللطرق المؤدية اليه واوضح ايضا ان المتحف سيكون أضخم متحف للاثار المصرية على مستوى العالم ومن ضمن أكبر خمس متاحف عالمية بمساحة ست ملاعب كرة قدم وسيحتوى على مئة الف قطعة اثرية وسيعمل به أكثر من خمسة الاف عامل
> واكد على ان آخر الاكتشافات الأثرية اكتشاف معبد لبطليموس الثانى فى منطقة جبل النور فى محافظة بنى سويف وهو أول معبد له فى هذه المنطقة ونقوشه جميلة جدا وغاية فى الغموض

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365