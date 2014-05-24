رئيس وكالة الأنباء السعودية يستعرض أوجه التعاون بين «واس» و«بنا»

سانت بطرسبورغ - واس

استقبلت معالي وزيرة الدولة لشؤون الإعلام بمملكة البحرين الأستاذة سميرة إبراهيم بن رجب امس رئيس وكالة الأنباء السعودية عبدالله بن فهد الحسين وذلك على هامش اللقاء الإعلامي لوسائل الإعلام الرائدة عالمياً الذي دعت له وكالة إيتار تاس بسانت بطرسبورغ. وجرى خلال الاستقبال الذي حضره مدير عام وكالة أنباء البحرين مهند النعيمي استعراض أوجه التعاون بين "واس " و"بنا" وسبل دعمها وتعزيزها. ونقل معالي رئيس وكالة الأنباء السعودية خلال المقابلة تحيات وتقدير وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، فيما حملته تحياتها وتقديرها لمعالي الدكتور خوجة. وأشادت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام البحرينية بالعلاقات الإعلامية السعودية البحرينية وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات. ونوهت الوزيرة بجهود رئيس وكالة الأنباء السعودية من خلال رئاسته للاتحاد الدولي لوكالات الأنباء والاتحاد العربي ودوره المقدر متمنية له التوفيق في مهامه.

كما التقى رئيس وكالة الأنباء السعودية عبدالله بن فهد الحسين على هامش اللقاء الإعلامي لوسائل الإعلام الرائدة عالمياً في مركز المؤتمرات بسانت بطرسبورغ, نائب رئيس التحرير بوكالة "ريا نوفستي" الروسية بافيل اندريف. وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين "واس " و"ريا نوفستي " وسبل دعمها وتعزيزها لمصلحة الطرفين. وأعرب نائب رئيس التحرير بوكالة "ريا نوفستي" بافيل اندريف عن سعادته بهذا اللقاء وأمله بتعزيز التعاون بشكل أقوى على صعيد الأخبار العالمية وتبادل الخبرات بينهما. كما نوه اندريف بجهود رئيس وكالة الانباء السعودية من خلال رئاسته للاتحاد الدولي الرابع لوكالات الأنباء العالمية وما تضمنه بيان اعلان الرياض الذي صدر في ختام المؤتمر متمنياً له التوفيق في مهامه.