أمانة الرياض ترسم لوحة إبداعية مجتمعية في مهرجان التراث والأسر المنتجة

استطاعت أمانة منطقة الرياض من خلال مهرجانها الثالث للتراث والأسر المنتجة أن تعيد إلى الأذهان أجواء مهرجان «الجنادرية» التراثية من خلال ما يزيد على 150 ركناً، وازدانت بإبداعات الأسر المنتجة من المنتجات اليدوية والأطعمة الشعبية وأصحاب الحرف القديمة وعروض الفلكلور الشعبي والتي استقطبت أعداداً كبيرة من الزوار من الرجال والنساء والأطفال.

وحققت أمانة منطقة الرياض من خلال المهرجان الذي تواصلت فعالياته لمدة 10 أيام بمتنزه الملك عبدالله بالملز المعادلة الصعبة والتي تجمع بين دعم الأسر المنتجة وإتاحة الفرصة لتسويق منتجاتها وترسيخ قيمة العمل وتعريف الأجيال الجديدة بالتراث، وتقديم عدد من الأنشطة الترفيهية ذات الطابع العصري.

وقد تجلى حرص أمانة منطقة الرياض - منذ انطلاق فعاليات المهرجان على دعم الأسر المنتجة، والتي بلغ عددها أكثر من 85 أسرة، لعرض منتجاتها وتسويقها، بالإضافة إلى تخصيص 50 ركناً للأطعمة الشعبية، والتي تعدها الأسر في عدد كبير من مناطق المملكة، وتعتمد على أرباح بيعها في توفير حياة كريمة لأبنائها.

وفي إطار سعيها إلى الحفاظ على التراث وتعريف الأجيال الجديدة به خصصت أمانة منطقة الرياض 18 ركنا لاصحاب الحرف التراثية شملت صناعة الفخار والخزف والسعف والخرازة، وصناعة الأنية النحاسية والجلود، وحياكة الملابس يدوياً وغيرها من المهن القديمة التي تقاوم الاندثار.

مركز الطوارئ «940».. تنوع في أساليب الترفيه والتقاط صور فوتوغرافية للأطفال

وأكملت أمانة منطقة الرياض هذه اللوحة التراثية البديعة بأنشطة الخيام الشعبية بديكوراتها التراثية المميزة، والتي تنوعت بين عروض الفلكلور والألعاب الشعبية والتي نالت اعجاب زوار المهرجان من جميع الأعمار.

وفي خطوة كبيرة لتعزيز الشراكة المجتمعية في الحفاظ على التراث ودعم الأسر المنتجة خصصت أمانة منطقة الرياض مساحة كبيرة من فعاليات المهرجان للجمعيات والمؤسسات الخيرية، للتعريف بأنشطتها وبرامجها، ونماذج من منتجات الأسر المستفيدة من خدماتها.

وتميز مهرجان الأمانة هذا العام بباقة من الأنشطة التي تستهدف الشباب والأطفال منها عروض الشخصيات الكرتونية وعروض مسرح الطفل، والتي شارك في تقديمها عدداً من الفرق الترفيهية.

واستمراراً لجهودها في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة نفذت أمانة الرياض بالتعاون مع أحد المراكز المتخصصة برنامجاً ترفيهياً متكاملاً لهذه الفئة العزيزة على قلوبنا جميعاً كرة الطائرة والسلة، وغيرها من الأنشطة التي أتاحت لذوي الاحتياجات الخاصة التعبير عن مواهبهم وقدراتهم والتواصل مع زوار المهرجان.

وشهد معرض الكاريكاتير والصور الفوتوغرافية بمهرجان التراث والأسر المنتجة إقبالاً كبيراً من زائري المهرجان خاصة من الأطفال.

وأعرب الفنان عبدالله صايل رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للكاريكاتير عن سعادته بالإقبال الكبير الذي شهده معرض الكاريكاتير والصور الفوتوغرافية، مؤكداً أن مشاركته بالعديد من أعماله في المعرض تجربة جيدة نظراً للشعبية الكبيرة التي يحظى بها منتزه الملك عبدالله.

وأضاف أن هذه المشاركة الثانية له في مهرجان التراث والأسر المنتجة الذي يحرص خلاله على عرض أعماله التي تمس الأسرة السعودية وتفاصيل حياتها، مشيراً إلى أنه سعد كثيراً بالتفاعل بينه وبين الجمهور ونقاشه معهم حول أعماله الكاريكاتيرية التي امتدت في بعض الأحيان إلى ساعة كاملة.

وأوضح صايل أن مهرجان هذا العام أتاح فرصة أكبر لرسامي الكاريكاتير والمصورين لعرض إبداعاتهم والتواصل مع الجمهور وجهاً لوجه، منوهاً إلى أن المعرض شهد إقبالاً من الأطفال على ورشة الرسم.

وأشاد فنان الكاريكاتير بجهود أمانة منطقة الرياض لتنظيمها المتميز للمهرجان الذي نجحت فعالياته في تعريف الزائرين من الأجيال الجديدة على التراث وحرص على دعم القدرات التسويقية للأسر المنتجة.

وقد نجحت الفعاليات المتعددة والمتنوعة التي أقامتها أمانة منطقة الرياض خلال مهرجان التراث والأسر المنتجة في رسم الفرحة على وجوه الأطفال من زائري المهرجان.

فقد توافد عدد كبير من الأطفال على مسرح المهرجان للمشاركة في المسابقات التي تقام عليه ومشاهدة الفقرات الترفيهية وعروض الدمى والشخصيات الكرتونية المفضلة لديهم، وكذلك العروض المسرحية والبهلونية.

كما شارك عدد من الأطفال في المسابقات التي نظمها جناح الإدارة العامة للنظافة التابع للأمانة، والتي تمحورت حول التصنيف السريع لنماذج المخلفات بين أوراق وبلاستيك وعلب بسرعة ليحصل الفائز فيها على جائزة.

وحصل عدد كبير من الأطفال على كارت «صديق البيئة» الذي يصدره منسوبو الإدارة بعد التقاط صوره لهم لطبعها على الكارت الذي يتضمن بعض النصائح والعبارات مثل «أنا لا أرمي النفايات بل أضعها في أماكنها المخصصة»، و»أحافظ على نظافة الحدائق العامة والمنتزهات»، و»أعلم بأن الكتابة على الجدران أسلوب غير حضاري».

وفي جناح مركز طوارئ أمانة منطقة الرياض «940» تنوعت أساليب الترفيه عن الأطفال ما بين التقاط صور فوتوغرافية للأطفال مع الصقور ورسمهم بالألوان الزيتية وإهدائهم تيشرتات تحمل صورهم.

كما أقبل عدد من الأطفال على معرض مركز المروة الترفيهي لذوي الاحتياجات الخاصة للحصول على بطاقات المهرجان مكتوب عليها أسماءهم بالخط العربي بالمجان والتي يقوم بكتابتها المشرف على المعرض عبدالعزيز الذياب.