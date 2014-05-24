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طاقم سفينة رحلة الأمل القادم من الكويت يبث رسالته في القرية التراثية بجازان

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طاقم سفينة رحلة الأمل القادم من الكويت يبث رسالته في القرية التراثية بجازان طاقم سفينة رحلة الأمل القادم من الكويت يبث رسالته في القرية التراثية بجازان
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الطاقم في القرية التراثية بجازان

جازان - رؤى مصطفى

    وصل قارب رحلة الأمل، إلى منطقة جازان في زيارة لعدة أماكن منها القرية التراثية كل من الرحالة: رئيس الفريق جاسم البدر، نائب الرئيس بادي الدوسري، والعضو خالد العصفور، والعضو خالد بادي الدوسري، والعضو مشعل جاسم الرشيد. ويبلغ عددهم مع طاقم السفينة 16 شخصاً، استقبلهم عدد منسوبي المنطقة ومدير القرية التراثية الاستاذ حمد دقدقي. وقال بادي الدوسري ل»الرياض»: «رحلتنا هذه لها هدف سام ورسالة نريد أن نوصلها للعالم بأن ذوي الإعاقات الذهنية يستطيعون أن يقدموا لمجتمعهم وأن يبرعوا ويتميزوا في كثير من المجالات، وهذه الرحلة تحت مسمى رحلة الأمل، رحلة بحرية جريئة كويتية المنطلق إنسانية المضامين عالمية الأبعاد تبدأ برعاية أميرية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد -حفظه الله ورعاه- من الكويت وصولاً إلى العاصمة الأميركية (واشنطن) ثم العودة إلى الكويت». وأضاف:»انطلقنا من الكويت مروراً بالدول الخليجية منها البحرين وقطر وأبو ظبي ومسقط والآن نحن بالسعودية في جازان، ومن جازان سننطلق الى جدة، ، مالطا، تونس، الجزائر، المغرب، أسبانيا، فرنسا، بريطانيا، ثم إلى واشنطن والعودة بعدها إلى الكويت». وقال: «رحلتنا هذه لها عدة اهداف منها نقل تجربة في رعاية ذوي الإعاقات الذهنية وإثبات قدراتهم ولفت الانظار لهم والقضاء على حالات عزلهم عن المجتمع، ومساعدة بعض أولياء الامور في طريقة التعامل مع أبنائهم، وكيفية استقبالهم حين ولادتهم وتسليط الضوء على إنجازاتهم، والتعريف بالجهات التطوعية التي ترعى مصالحهم، ودعم حملات الفحص المبكر قبل الزواج». يذكر أن الفريق يبحر على متن سفينة مصممة بمواصفات معتمدة، بمراعاة لأقصى درجات الأمن والسلامة باستعانة من تجربة الملاحة البحرية بالجيش الكويتي.

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