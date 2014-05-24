اختتام جلسات أعمال المؤتمر العشرين للحكومة والخدمات الإلكترونية في دبي

اختتمت مساء أمس الأول جلسات أعمال المؤتمر العشرين للحكومة والخدمات الإلكترونية والذي أقيم على مدار خمسة أيام بمركز دبى المالى العالمي بتنظيم من داتاماتكس وبرعاية إعلامية من جريدة "الرياض"، وقد شهد المؤتمر مشاركة واسعة من وفود المؤسسات الإقليمية والعالمية بحضور 30 متحدثاً إقليمياً وعالمياً و500 من صناع القرار، القيادات التنفيذية ومسؤولي مشاريع الحكومة الإلكترونية ومديري تقنية المعلومات من المنظمات والمؤسسات الحكومية والخاصة الإقليمية والعالمية، حيث يعد المؤتمر أحد أهم الأحداث في قطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات وأهم الأحداث التي عملت على رفع تنافسية المنطقة في مجال خدمات الحكومة الإلكترونية، وتزامناً مع المؤتمر قام معهد جائزة الشرق الأوسط بتكريم الفائزين بجائزة الشرق الأوسط للتميز 19 للحكومة والخدمات الإلكترونية.

تكريم الفائزين بجائزة الشرق الأوسط للتميز 19 للحكومة والخدمات الإلكترونية

وفي بداية جلسات اليوم الختامي للمؤتمر تحدث السيد محمد الشعلان، الرئيس التنفيذي، شور العالمية للتقنية في دراسة مقدمة حول الإطار الاستراتيجي للمدن الذكية وبوابات الحكومة 2020 وتناول فيها وضع منطقة دول مجلس التعاون الخليجي الرائدة بالمقارنة مع العديد من البلدان الناشئة والتحول الحكومي الإلكتروني وتنفيذ المدن الذكية في العالم، مؤكداً أن المنتجات الحكومة الإلكترونية المطورة محليا لا تزال تفتقر إلى وجودها في المشهد العالمي رغم أن بوابات الهيئات الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي قادرة على المنافسة عالميا وحيث يتم تقديم خدمات الويب المتميزة للمواطنين والأعمال ثم تطرق إلى الخدمات الحكومية المشتركة في عصر المدن الذكية وتحسين إدارة الأعمال لنظم لخدمات المشتركة ثم تم طرح تساؤل هل نحن بحاجة إلى مراكز اتصال حكومية في عصر المدن الذكية و الحكومة ؟ وعن فرضيات نجاح المدن الذكية والحكومة مقابل مراكز الاتصال الحكومية ولماذا نحن بحاجة مراكز اتصال حكومة إذا كانت المجتمعات متصلة وإستعرض الشعلان أفضل الممارسات في اختيار منصة تطبيقات البوابات الحكومية وأحدث تقنيات المحمول والتغيرات القيادية في الخدمات والتطبيقات الحكومية.

ثم تحدث الزميل المهندس هاني إبراهيم الغفيلي مدير إدارة الإعلام الإلكتروني في جريدة الرياض في ورقة عمل مقدمة حول آليات استخدام الشبكات الاجتماعية في الجهات الحكومية ودور الخدمات الإلكترونية في تطوير العلامات التجارية في عصر وسائل الاعلام الاجتماعية واستراتيجيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وضرورة تنمية أسس الشراكة الإستراتيجية، وعن الكيفية التي يتم من خلالها تعزيز ثقة المواطن في الخدمات الإلكترونية، كما تطرق الزميل الغفيلي عن عن دور وسائل الاعلام الاجتماعية على الانترنت في دعم منظومة الهيئات الحكومية في عصرنا اليوم، وفي ختام ورقة العمل قدم استعراضا لبعض النصائح والتلميحات التي تعزز من دور تويتر في ايصال الرسالة الحكومية بشكل مناسب.

فوز وزارات الحج والعدل والبلديات والشورى ومركز المعلومات الوطني والبريد السعودي والزكاة والدخل

وتناول الدكتور ماجد الحيسوني عميد تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني في جامعة حائل تحويل مراكز البيانات الحكومية وتمكين نظم الحوسبة الذكية وضرورة عمل المؤسسات الحكومية على تطوير أمن مراكز البيانات "في عصر المدن الذكية والحكومة وتحديات تمركز البيانات الحكومية وحلول الحماية وأهم التحديات الأمنية ثم تناول بالشرح نظم الأرشفة الرقمية الحكومية وتحديث السجلات في عصر الحكومة والمدن الذكية.

وحول أفضل الممارسات العالمية إستعرض المؤتمر التجربة السنغافورية والتي قدمها السيد تان سيان ليب الرئيس التنفيذي، مكتب تكنولوجيا الشركات ونائب الرئيس، لجنة القطاع العام.

وفي ختام جلسات المؤتمر تحدث سعادة الدكتور رمضان التنوك - مدير مجموعة إستشارات الحكومة الإلكترونية - رئيس قسم إستشارات الحكومة الإلكترونية - رئاسة الوزراء - الجمهورية التركية في إستعراض للتجربة التركية في الحكومة الإلكترونية موضحاً أحدث التطورات ورؤية للخدمات الإلكترونية الذكية في الجمهورية التركية.

وفي ختام فعاليات اليوم الأخيرللمؤتمر قام معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز بتكريم الفائزين بجائزة الشرق الأوسط للتميز 19 للحكومة والخدمات الإلكترونية والتي تأتي في إطار رؤية المعهد في تكريم وتسليط الضوء على أبرز وأهم الإبداعات في تطبيقات حلول تكنولوجيا المعلومات والإتصالات للحكومة والخدمات الإلكترونية وقام بتسليم الجوائز للمكرمين سعادة الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية وفيما يلي قائمة الفائزين بالجائزة لهذا العام:

•جائزة تميز تطبيقات الحكومة الذكية - وزارة الحج وتسلمها سعادة الدكتور عيسى بن محمد رواس وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة.

•جائزة تميز الخدمات البرلمانية الإلكترونية، وتسلمها معالي الدكتور فهاد الحمد، مساعد رئيس مجلس الشورى مجلس الشورى.

•جائزة تميز المبادرة إلإلكترونية - الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات - دولة الكويت وتسلمها سعادة عبداللطيف سريع السريع - مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

•جائزة تميز المبادرة إلإلكترونية، وزارة العدل - دولة الإمارات وتسلمها سعادة عبدالله الماجد المهيري، مستشار وزير العدل للخدمات المساندة.

•جائزة تميز المبادرة إلإلكترونية - البريد السعودي - وتسلمها سعادة المهندس سامي بن فريج العوضي نائب الرئيس للخدمات الإلكترونية.

•جائزة تميز المزادات الإلكترونية، شركة الامارات للمزادات، السيد عبدالله مطر المناعى المدير التنفيذي.

•جائزة تميز البلديات الإلكترونية - بلدية أبو ظبي - وتسلمها سعادة عادل حسين آل ربيعة - مدير مكتب التسويق والاتصال المؤسسي.

•جائزة تميز الوزارة الإلكترونية - وزارة الشؤون البلدية والقروية - المملكه العربيه السعوديه وتسلمها سعادة سلطان بن محمد السيار مدير مركز المعلومات البلدية

•جائزة تميز المحاكم الإلكترونية - وزارة العدل - المملكة العربية السعودية - وتسلمها المهندس ماجد بن إبراهيم العدوان - مدير تقنية المعلومات.

•جائزة التميز في التعليم الإلكتروني مجلس أبوظبي للتعليم وتسلمها السيد محمد يونس مدير تقنية المعلومات.

•جائزة تميز المحتوي الإلكتروني، وزارة الخارجية - دولة الإمارات العربية المتحدة - وتسلمها سعادة الدكتور سعيد خلفان الظاهري مستشار وزير الخارجية لنظم المعلومات.

•جائزة تميز شبكات التواصل الإجتماعي الحكومي الذكية، مركز المعلومات الوطني - وزارة الداخلية - المملكة العربية السعودية وتسلمها المهندس صالح أحمد الفايز برنامج الخدمات الإلكترونية - أبشر.

•جائزة تميز أنظمة المعلومات الجغرافية بلدية دبي، الأستاذ محمد عبدالكريم جلفار، مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي.

•جائزة تميز تطبيقات الهاتف النقال، القيادة العامة لشرطة دبي ويتسلمها، العقيد خالد ناصر - نائب مدير الخدمات الذكية - شرطة دبي.

•جائزة تميز الخدمات الإلكترونية، وتسلمها الاستاذ ناصر الذبيان، مدير عام كبار المكلفين، نائب رئيس لجنة التطوير والتعاملات الإلكترونية، مصلحة الزكاة والدخل - المملكة العربية السعودية.

•جائزة تميز تطبيقات الهاتف النقال، هيئة كهرباء ومياه دبي وتسلمها السيد حميد بوحميد مدير التبني الإلكتروني بالهيئة.

•جائزة تميز المدارس الإلكترونية، مدرسة أم سقيم النموذجية، وتسلمتها السيدة نورة سيف المهيري، مديرة مدرسة أم سقيم النموذجية - الأمين العام للمجلس الإستشاري لمنطقة دبي التعليمية.