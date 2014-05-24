فرق مرور الرياض تنقل الطلاب المتأخرين بسبب حادث أو عطل إلى مدارسهم

أنهت إدارة مرورر الرياض كافة جاهزيتها لمتابعة الحالة المرورية خلال فترات اختبارات النهائية، التي تبدأ صباح غد الأحد، وذلك من خلال انتشار عدد من رجال المرور ودوريات رسمية وسرية لتنظيم حركة السير ومباشرة الحوادث المرورية في شوارع العاصمة.

وكشف العميد علي بن عبدالله الدبيخي مدير مرور الرياض أن الخطة المرورية تشمل الانتشار الميداني لدوريات ودراجات المرور، منذ الساعات الأولى على الشوارع الرئيسية والمحورية والميادين والتقاطعات المؤدية إلى المؤسسات التعليمية من مدارس ومعاهد وجامعات، للإشراف على حركة السير ومعالجة الاختناقات المرورية و رصد تجاوزات قائدي السيارات.

منع دخول الشاحنات ومراقبة المفحطين.. ومناشدة أولياء الأمور متابعة أبنائهم وتوجيه النصح لهم

كما تشمل المهام المرورية التي سينفذها رجال المرور في الميدان تسيير دوريات في وقت مبكر بالطرق الرئيسية الهامة مثل طريق الملك فهد وطريق الملك عبدالله وطريق خريص وغيرها من المواقع ذات الأهمية والمعروفة بكثافة حركة السير ومباشرة الحوادث المرورية ورفعها أولاً بأول وإزاحة وإبعاد المركبات المتعطلة على الطرق الرئيسية.

وستعمل فرق المرور خلال أيام الاختبارات على منع مرور الركبات الكبيرة والشاحنات التريلات قبل فترة الاختبارات وخلال فترات الذروة.

وبين العميد الدبيخي إلى أن فرق المرور الرسمية والسرية وفرق البحث والتحري ستقوم بمراقبة المواقع المعروفة بارتياد الطلاب وغيرهم للمارسة التفحيط ومنع مزاولة مثل هذه الممارسات السلبية وغير المسؤولة.

وأشار العميد الدبيخي أن مركز القيادة والتحكم المروري سيعمل على مراقبة حركة المرور، وإيصال كافة البلاغات إلى فرق المرور في الميدان، لتوجيه أقرب دورية مرور لموقع الاختناق المروري أو الحادث ورفعه من الميدان بأسرع وقت ممكن.

وشدد مدير مرور الرياض على أنه يجب على كل من يحدث له حادث أو يكون شخصا يقود سيارة ومعه طالب، أن يشعر مركز العمليات بأنه في طريقه لأداء الاختبار، كي يعطى الأولوية في مباشرة الحادث من قبل الفرق الميدانية، أو يتم توجيهه بأن يغادر مكان الحادث للتوجه لأداء الامتحان، والعودة بعد الفراغ منه إلى موقع الحادث، شريطة أن يتم توثيق ذلك في مركز العمليات، حتى لا يسجل عليه بلاغ وحالة هروب.

وقد تم توجيه جميع الفرق الميدانية ومنحها الصلاحية بتسهيل مهمة أي شخص معه طلاب، وتعطلت مركبته أو حصل له حادث، وقد تعمل الفرقة المرورية الميدانية على ايجاد سيارة لتوصيل الطالب أو الطلاب إلى مدارسهم، وفي حال تعذر ذلك فإن فرقة المرور تقوم بنفسها بتوصيل الطلاب إلى مدرستهم مع إشعار مدير المدرسة بما حدث سواء كان حادثا أو تعطل المركبة، ويمكن أن يعطى إشعارا رسميا من المرور في حال طلبت المدرسة ذلك عند تأخر الطالب عن الاختبارات

ومرور الرياض يناشد أولياء أمور الطلاب بمتابعة أبنائهم وتوجيه النصح والإرشاد لهم، بضرورة الخروج المبكر من منازلهم وذلك تفادياً للتأخير، وكذلك التأكد من وصول الطلاب للمنازل بعد انتهاء الاختبار متابعتهم للتأكد من عدم توجههم الى اماكن التفحيط والتجمهر إضافة إلى التعاون مع رجال المرور والالتزام بالتعليمات.