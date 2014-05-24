المرشد: هواتف إرشادية لمساعدة الطلاب.. وعلى أولياء الأمور متابعة أبنائهم بعد الخروج من قاعة الاختبارات.. يومياً

تبدأ اختبارات الفصل الدراسي الثاني لقرابة 500 ألف طالب وطالبة بالمرحلتين المتوسطة والثانوية بالرياض يوم غد الأحد 26/7/1435ه عند الساعة السابعة والنصف صباحا.

وأوضح المدير العام للتربية والتعليم بمنطقة الرياض المكلف محمد بن عبدالله المرشد أن الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الرياض انتهت من كافة الاستعدادات والتجهيزات، وسخرت كافة إمكانياتها المادية والبشرية والتقنية لتهيئة الأجواء المناسبة ليؤدي الطلاب والطالبات اختباراتهم مؤكدا أن جميع المدارس والإدارات والأقسام المعنية أنهت استعداداتها لاستقبال الطلاب والطالبات مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لأداء الاختبارات من رسم للخطط وتوزيع للجان داخل مكاتب التربية والتعليم وداخل المدارس. وخصصت الإدارة هواتف للخدمات الإرشادية حيث يتم استقبال الاتصالات والاستفسارات من الطلاب وأولياء أمورهم على الهواتف التالية (4654998-4654340-4654243 تحويلات 107-111-112) حيث يقوم بالرد مجموعة من مشرفي التوجيه والإرشاد والأخصائيين الاجتماعيين يوميا من الساعة الرابعة إلى الثامنة مساء خلال فترة الاختبارات.

وطالب المرشد أولياء أمور الطلاب وأسرهم إلى الالتفات إلى أبنائهم خلال هذه الفترة وتكثيف الاهتمام بهم ومتابعتهم مشددا على أهمية قيام الأسرة بدورها التربوي والتوعوي خلال هذه الفترة وخاصة الجوانب السلوكية والاطلاع على جدول اختبارات الطالب ووقت خروجه حتى لا يقع في ارتكاب السلوكيات غير المرغوبة أو اكتسابها.

من جانبه كشف مساعد المدير العام للشؤون المدرسية حمد الشنيبر أنه قد تم تخصيص 82 عيادة طبية للإشراف الصحي على الطلاب والطالبات أثناء الاختبارات ضمن برنامج الإشراف الصحي على لجان الاختبارات تحت شعار (امتحان بصحة وأمان) منها 47 عيادة للبنين، و35 عيادة للبنات موزعة على المجمعات المدرسية المتوسطة والثانوية وبيّن الشنيبر أن هذه العيادات تشمل مشرفا صحيا وعيادة متكاملة للتدخل الصحي السريع والمبكر في الحالات الطارئة.

من جهته أكد مدير إدارة الاختبارات والقبول في الإدارة أيمن الركبان على أهمية التزام المدارس بالتعليمات والقواعد العامة للاختبارات مشيرا إلى أن الاختبارات ستبدأ الساعة السابعة صباحا في المدارس النهارية والرابعة عصرا في المدارس الليلية. وبيّن الركبان أن من أنظمة وتعليمات الاختبارات الصادرة أن لا يحتوي جدول الاختبارات على أكثر من مادتين تحريريتين في اليوم الواحد، وأن تكون مدة اختبار طلاب وطالبات صفوف المرحلة المتوسطة (المواد التحريرية) وفقاً لعدد المواد، على ألا تقل عن ستة أيام، ولا تزيد على ثمانية أيام، وتكون مدة اختبار طلاب وطالبات صفوف المرحلة الثانوية (المواد التحريرية) وفقاً لعدد المواد على ألا تقل عن ثمانية أيام ولا تزيد على أسبوعين .

وكشف مدير الأمن والسلامة في الإدارة صالح الحربي أنه قد تم توفير 170 حارسة أمن في المدارس المتوسطة والثانوية موزعة على تسع مكاتب تربية وتعليم مشيرا إلى أن هناك تنسيق مستمر خلال فترة الاختبارات مع الجهات الأمنية لتهيئة الأجواء المناسبة من ناحية السلامة العامة للطلاب والطالبات حيث تم تخصيص وتحديد ضابط اتصال للتنسيق مع الجهات الأمنية.

من جانب آخر أكدت مديرة إدارة خدمات الطلاب بالإنابة الأستاذة البندري القريني على جاهزية المدارس فيما يخص النقل المدرسي والمقاصف حيث تم التنسيق مع مدير مشروع النقل المدرسي بمنطقة الرياض ومتعهدي نقل التربية الخاصة التأكيد على سائقي الحافلات أهمية إحضار الطلاب والطالبات قبل بدء الاختبارات بوقت كاف والالتزام بنقل الطلاب والطالبات لمنازلهم وفقا لمواعيد الخروج المقررة كما نبهت الإدارة السائقين إلى أهمية نظافة الحافلات وصيانتها والتأكد من جاهزيتها للعمل قبل بدء الاختبارات، إضافة إلى ذلك شددت على السائقين للتأكد من خلو الحافلات من الطلاب والطالبات بعد نزولهم منها علاوة على أن الإدارة قد سعت إلى تأمين سائقين وأسطول احتياطي من الحافلات تحسبا لأي طارئ، أما ما يخص التغذية والمقاصف فقد خاطبت الإدارة مشروع التغذية المدرسية للالتزام بمواعيد إحضار المواد الغذائية باكرا بحيث تكون في متناول الطلاب قبل بدء الدوام مع التأكيد على فتح المقصف طيلة اليوم الدراسي وتوفير الوجبات والمشروبات ومياه الشرب وكفاية المواد الغذائية في هذه الفترة.