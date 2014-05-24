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وكيل محافظ الخرج يتوج الفائزين في أولمبياد«الروبوت»

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وكيل محافظ الخرج يتوج الفائزين في أولمبياد«الروبوت» وكيل محافظ الخرج يتوج الفائزين في أولمبياد«الروبوت»

    أشاد وكيل محافظ الخرج مساعد بن عبدالرحمن السالم بالمستوى الرائع الذي قدمه شباب الوطن في أولمبياد الروبوت التقني الثالث، الذي استضافته محافظة الخرج الأيام الماضيه. مؤكداً ل"الرياض" أن الألمبياد تظاهرة جميلة جداً يقودها شباب الوطن من جميع أنحاء المملكة.

وكان السالم، توج الفائزين بالمراكز الأولى في أولمبياد الروبوت التقني الثالث على مستوى الكليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية بالمملكة، وشارك فيه أكثر من 100 متدرب ومدرب يمثلون 26 وحدة تدريبية تابعة للمؤسسة.

وحققت الكلية التقنية بالرياض المركز الأول على مستوى الكليات في مسابقة الروبوت (toss up) وجاءت تقنية عرعر بالمركز الثاني وتقنية بريدة في المركز الثالث، فيما حقق المعهد الصناعي الثانوي بالدمام المركز الأول على مستوى المعاهد الصناعية وجاء المعهد الصناعي الثانوي بالمدينة المنورة في المركز الثاني.

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