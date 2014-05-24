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ماجستير للسويدان

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ماجستير للسويدان ماجستير للسويدان
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عبدالعزيز السويدان

    حصل عبدالعزيز بن عبدالرحمن السويدان على درجة الماجستير في علم الاجتماع من جامعة الملك سعود كلية الآداب - قسم الدراسات الاجتماعية تخصص علم الاجتماع وكان عنوان الرسالة (عوامل تعدد الزوجات من وجهة نظر الرجال).. تهانينا.

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