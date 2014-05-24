التحلية تنهي إصلاح خط مياه التغذية بشرق الرياض

الرياض - واس

أعلنت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عن عودة تدفق المياه بعد الانتهاء من إصلاح الكسر الحاصل لخط مياه التغذية رقم: 2، شرق مدينة الرياض بشارع الشيخ جابر الصباح واستبدال الجزء المكسور. وأوضح محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الدكتور عبدالرحمن بن محمد آل إبراهيم، أن فرق الصيانة بالمؤسسة نجحت في إصلاح الكسر وإعادة تدفق المياه في الأنبوب في وقت قياسي خلال 56 ساعة، مقارنة بما كان مقدّراً له ب 96 ساعة بناءً على الحالات المشابهة سابقاً، معيداً الفضل لخطة الطوارئ المعتمدة أخيراً مع الجهات ذات العلاقة ولجهود فرق صيانة المؤسسة بالموقع التي لم تتوقف عن العمل على مدار الساعة. ونوه بمتابعة صاحب السمو الملكي تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ووزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين، اللذين كانا على اتصال مباشر للاطمئنان على سير العمل، ناقلاً شكر وتقدير أمير منطقة الرياض لجميع العاملين المباشرين للحدث من منسوبي المؤسسة والشركة وجميع الجهات المساندة. وقال: "إن فرق الصيانة التابعة للمؤسسة استطاعت بفضل الله أولاً ثم بما تتمتع به من خبرات سابقة، من إنجاز المرحلة الأخيرة التي اشتملت على تركيب الأنابيب في ذات المنطقة بعد تنظيفها وتعقيمها"، لافتاً إلى أن فرق التشغيل بموقع غرف التحكم بدأت عملية إعادة تدفق المياه في الأنبوب مجدداً بعد استكمال إجراءات اللحام وإحكام الإغلاق والتعقيم.