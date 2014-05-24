عملية فصل السيامي السوداني اليوم.. حساسة وخطيرة ونسبة نجاحها 30%

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز باستضافة التوأم السيامي السوداني ممدوح ومحمود وإجراء الفحوصات اللازمة لهم والبحث عن إمكانية إجراء عملية فصل التوأم بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني قرر الفريق الطبي والجراحي بقيادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة المستشار بالديوان الملكي إجراء العملية اليوم في عملية تستغرق 17 ساعة وسوف تنفذ على 9 مراحل.

وأكد الفريق الطبي أن هذه العملية حساسة وخطيرة ومعقدة جداً حيث أن الالتصاق في منطقة الصدر والبطن والحوض كما توجد تشوهات كبيرة في قلب التوأم "محمود" وكذلك تشوهات في إحدى الكلى إضافة إلى تشوهات بمنطقة الكبد والمرارة وتداخلات في المسالك البولية فيما يجعل هذه العملية خطيرة حيث تصل نسبة النجاح ل30% ونسبة الوفاة لا سمح الله 70% ومع ذلك فقد قرر والدي التوأم برغبتهم الأكيده بإجراء العملية لثقتهم بالله أولاً ثم في الفريق الطبي السعودي ثانيا.

هذا وقد أجتمع الفريق الجراحي مع والد و والدة التوأم ممدوح ومحمود وتم شرح كافة تفاصيل العملية وتعقيداتها وخطورتها ونسبة النجاح والفشل.

وقد ثمن رئيس الفريق الطبي والجراحي ونيابة عن أعضاء الفريق هذه اللفتة الأبوية الحانية من خادم الحرمين الشريفين وتوجيهه بنقل التوأم السوداني من السودان الشقيق إلى المملكة العربية السعودية وإجراء كل ما يلزم تجاه ذلك والتي تأتي في سياق مواقف الوالد القائد الإنسانية التي أعتدنا عليها منه أيده الله.