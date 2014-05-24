«اجتماعية الشورى» تدرس تطوير نظام رعاية المعوقين

دفع عجز النظام الحالي لرعاية المعوقين وعدم قدرته على الوفاء بحقوق ذوي الإعاقة وتلبية احتياجاتهم، إضافة إلى تعثر تكوين المجلس الأعلى لشؤون المعوقين منذ العام1421 بالصيغة المنصوص عليها في المادة الثامنة من النظام القائم، دفع عدد من أعضاء مجلس الشورى إلى اقتراح تعديل وتطويره ودمجت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بين مقترح للدكتور ناصر الموسى، وآخر للأعضاء الدكتورة لبنى الأنصاري والدكتورة لطيفة الشعلان والدكتورة منى آل مشيط والدكتورة نهاد الجشي، لتعديل نظام رعاية المعوقين.

أعضاء: النظام القائم «عاجز» وتعثر المجلس الأعلى لذوي الإعاقة منذ نحو 15 سنة

واقتنعت اللجنة بالمسوغات التي ساقها مقدمو المقترحين ومن اهمها إضافة إلى ماسبق، تشتت الجهود والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة من قبل الجهات والمؤسسات المختلفة، وعدم وجود جهة مرجعية تضمن جودتها وتلبيتها لاحتياجاتهم.

وأشارت اللجنة ضمن مبررات الأعضاء إلى المناشدات المتوالية من ذوي الإعاقة عبر وسائل الإعلام والعرائض لتفعيل نظام رعاية المعوقين، وتشكيل المجلس الأعلى لشؤون المعوقين وحاجة آليات النظام، وهي المجلس الأعلى والأمانة العامة له وميزانيته إلى التطوير بما يضمن تفعيلها لصالح فئات الإعاقة في المملكة، إضافة إلى البطء الواضح في النمو الكمي والتطور النوعي لمستوى الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، وحاجة النظام إلى التعديل والتطوير خاصة ومجال الإعاقة يشهد تطورات وتغيرات على جميع الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية مثل انضمام المملكة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.

مناقشة مقترح لرفع جودة الخدمات الإسعافية وسلامة المرضى وحفظ حقوقهم.. الثلاثاء

وأوصت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة بالموافقة على ملاءمة تعديل وتطوير نظام رعاية المعوقين الصادر في رمضان عام 1421 وذلك في ضوء المقترح المقدم من الأعضاء المشار إليهم.

وفي شأن آخر أيَّدت لجنة الشؤون الصحية بالإجماع ملاءمة دراسة مقترح الدكتور محسن الحازمي لتشريع نظام "الخدمات الإسعافية والمسعفين"، وأكدت ان المقترح يرمي إلى رفع مستوى العاملين وتجهيز المركبات الإسعافية (الأرضية والجوية) وصولاً للمستوى العالمي في الخدمة الإسعافية وتقنين تصنيفات الفريق الإسعافي والمتطلبات والاختصاصات والجوانب المهنية والأخلاقية للخدمة الإسعافية ووضع مواد نظامية تُعنى بالمخالفات والجزاءات المتعلقة بها لضمان جودة الخدمة الإسعافية وسلامة المرضى والمصابين أثناء تقديمها، إضافة إلى حفظ حقوق المرضى والمصابين وأيضاً مقدمي الخدمة الإسعافية.

وفيما يخص بنود جلستي الاثنين والثلاثاء المقبلين، قرر مجلس الشورى مناقشة تقرير ديوان المراقبة العامة للعام المالي341435 يوم الاثنين، فيما يجري التصويت على توصيات تقرير هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج وأيضاً مشروع تعديل بعض مواد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية المقدم الدكتور سعد مارق، في جلسة الثلاثاء.