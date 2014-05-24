شركة ليبيا للاتصالات والتقنية تنفي ضعف خدمات الأنترنت المتعمد

نفت شركة ليبيا للاتصالات والتقنية، ماتناقلته بعض وسائل الإعلام، اليوم الجمعة، بشأن ضعف خدمات الأنترنت المتعمد على المتظاهرين اليوم بميدان الشهداء بطرابلس.

وقالت الشركة، في بيان لها، إن الأزدحام الطارئ في الميدان وحاجة المتظاهرين لاستخدام الوسائط المتعددة لنقل الحدث بالصوت والصورة، كان سببا رئيسيا نجم عنه ضعفا في الأداء، والذي يعتبر متوقعا وطبيعيا لخدمات الأتصالات بكل أنواعها في مثل هذه الحالات.

وأكدت شركة ليبيا للاتصالات والتقنية أن هذا الخبر عار من الصحة، مهيبة بوسائل الإعلام التي نشرت هذا الخبر بضرورة توخي الدقة والتأكد من الأخبار قبل نشرها.

> أ ش أ