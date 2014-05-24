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قبل الصمت الانتخابي .. أول مولود يحمل اسم عبد الفتاح السيسي مركباً بكفر الشيخ

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قبل الصمت الانتخابي .. أول مولود يحمل اسم عبد الفتاح السيسي مركباً بكفر الشيخ قبل الصمت الانتخابي .. أول مولود يحمل اسم عبد الفتاح السيسي مركباً بكفر الشيخ

قبل بدء الصمت الانتخابي صمم أحمد نصار نقيب النقابة العامة للصيادين بتسمية حفيده الثاني عبد الفتاح ليكون أول اسم مركب يطلق على مرشح انتخابي في العالم .

وأكد أحمد نصار نقيب الصيادين إن إطلاق اسم المشير عبد الفتاح السيسي علي حفيدي كاسم مركب شرف لنا ليكون اسم حفيدي عبد الفتاح السيسي سعد عطية رزق .

وأضاف أن إطلاق اسم المشير مركباً على نجلي لاقى فرحه عارمة بين الأهل والأصدقاء وهذا بعد أول مولود في يسمى علي إسم المشير عبد الفتاح السيسي.

وأشار نصار أن الطفل ووالدته يرقدان في احدى المستشفيات في رشيد وسيتواجد الطفل ووالدته بالقرية في أول يوم انتخابي في مصر بعد ثورتين متتاليتين مضيفا من المحتمل أن الطفل في أول يوم انتخابي أمام مقر احدى اللجان .

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