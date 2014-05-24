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أبناء بورسعيد يختتمون الصمت الانتخابي بتأييد للسيسي ومسيرة لمئات السيدات تطوف شوارع

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أبناء بورسعيد يختتمون الصمت الانتخابي بتأييد للسيسي ومسيرة لمئات السيدات تطوف شوارع أبناء بورسعيد يختتمون الصمت الانتخابي بتأييد للسيسي ومسيرة لمئات السيدات تطوف شوارع

واصل ابناء بورسعيد سلسلة تأييدهم للمشير عبد الفتاح رئيسًا للجمهورية قبل انتهاء الصمت الانتخابي للمرشحين السيسي و صباحي .
> و قد سارت مئات السيارات في مسيرة طافت شوارع بورسعيد من غرها الي شرقها و اخترقت شوارع المجينة حتي وصلت الي ميدات الشهداء الذي امتلا بالاف من ابناء بورسعيد يؤيدون السيسي رئيسًا لمصر.

و ظهرت سيدة ترتدي فستان علي شكل علم بنسر الجمهورية علي البطن .

و تفاعل الجميع مع الاغاني تلوطنية و قدموا التحية لاحد سيارات الشرطة .و اصف مئات من المواطنين يرتدون فاتلة بيضاء عليها صورة المشير السيسي.

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