أبناء بورسعيد يختتمون الصمت الانتخابي بتأييد للسيسي ومسيرة لمئات السيدات تطوف شوارع

واصل ابناء بورسعيد سلسلة تأييدهم للمشير عبد الفتاح السيسي رئيسًا للجمهورية قبل انتهاء الصمت الانتخابي للمرشحين السيسي و صباحي .

> و قد سارت مئات السيارات في مسيرة طافت شوارع بورسعيد من غرها الي شرقها و اخترقت شوارع المجينة حتي وصلت الي ميدات الشهداء الذي امتلا بالاف من ابناء بورسعيد يؤيدون السيسي رئيسًا لمصر.

و ظهرت سيدة ترتدي فستان علي شكل علم مصر بنسر الجمهورية علي البطن .

و تفاعل الجميع مع الاغاني تلوطنية و قدموا التحية لاحد سيارات الشرطة .و اصف مئات من المواطنين يرتدون فاتلة بيضاء عليها صورة المشير السيسي.