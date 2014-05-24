1985 ختام دورة الدراسات الدولية لمدربي كرة القدم

اختتمت دورة الدراسات الدولية لمدربي كرة القدم، التي بدأت يوم 7 ديسمبر الحالي بفندق رامادا بدبي، تحت إشراف اتحاد الإمارات لكرة القدم بتكليف من الاتحاد الدولي «فيفا».

شارك في الدورة 35 دارساً من بينهم 18 دارساً من ثمانية اتحادات عربية بالإضافة إلى 17 دارساً من أندية الدولة.

وكان سمو الشيخ بطي مكتوم رئيس اللجنة الأوليمبية، وأحمد بوحسين الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، قد قاما بتوزيع الشهادات على الدارسين وهم: غنيم أحمد الحربي، يسلم فرج الله، زايد صالح، عبدالله العصفور، كريم سليمان، زيد محمد زيد، مفتاح محلي، عبد الله جمعان، علي راشد، صالح سالم، سالم عبد الرحمن، عبد الله علي عتيق، عمر سالم، حسن محمد عبد الحميد، سعيد مسعود عمر، هاني عبد القادر، عبد الله حديد، زويد خميس، خليفة مبارك، عبد السلام حارب، محمد حميد القامة، ياقوت جمعة، محمد حسن عبد الله، حسن بريكي، صالح موسى، حسن سعيد مسلم، جاسم يوسف السويدي، عبيد سرور، ناصر يوسف، محمد علي الحيلي، علي يعقوب.

وكان الدارسون قد أجمعوا على نجاح الدورة واستفادتهم من محاضراتها التي قدمها كارلوس البرتو مدير المنتخبات الوطنية، والمحاضر الدولي روي ميلر، والدكتور مجدي اسكندر أخصائي العلاج الطبيعي بمستشفى الكويت بدبي، وعبيد إبراهيم سكرتير لجنة الحكام باتحاد الإمارات لكرة القدم. 17 ديسمبر 1985

1983 الوصل يفوز على الأهلي في السلة

قلب فريق الوصل لكرة السلة الموازين رأساً على عقب وأوقع أكبر مفاجأة في الدوري الممتاز لخروجه فائزاً على الأهلي 68/65 في اللقاء الذي جرى بين الفريقين على صالة الدفاع، بالرغم من أن الأهلي كان متقدماً في الشوط الأول 31/28. أدار اللقاء الدوليان بارتللومي ومحمد الخولي. 15 ديسمبر 1983

1984 جولة تفقدية في مركز شرطة الرفاعة

في إطار الجولات التفقدية لإدارات ومراكز ومخافر شرطة دبي المختلفة، قام المقدم ناصر عبد الرزاق رزوقي القائد المساعد لشرطة دبي، بجولة تفقدية لمركز شرطة الرفاعة اطلع خلالها على ثكنات الأفراد ونقليات القوة ومكتب السجلات الجنائية، كما اطلع القائد المساعد خلال الجولة التي رافقه فيها الرائد جمعة الصايغ ضابط المركز، وعدد من الضباط والمسؤولين فيه على سير العمل في مكتب سجلات الحوادث المرورية ومستودعات الأسلحة والذخائر. 27 سبتمبر 1984

بن ضاحي يحتفي بالقنصل الكويتي

أقام محمد بن ضاحي نائب مدير التشريفات بمكتب حاكم دبي، حفلة عشاء بمنزله وذلك تكريماً للسيد سلمان الفصام قنصل الكويت بدبي، بمناسبة انتهاء فترة عمله في الدولة.

وحضر الحفل عدد من أعضاء السلك القنصلي وكبار المسؤولين في دوائر الدولة. 22 أكتوبر 1982

كاريكاتير زمان

من أعمال الفنان الراحل عزالدين عثمان

23 مارس 1981

24 مارس 1981