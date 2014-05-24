أخبار عاجلة

صور| تسكين 159 أسرة بعمارات أولاد عزاز الجديدة في سوهاج -
فيديو| والد «طفلة البامبرز» المغتصبة: لازم المتهم يتعدم في ميدان عام -
حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج -
معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن -
ترامب يحتفي بزيارة السيسي على «تويتر» -
أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة -
مدرب الزمالك الجديد: الفترة القادمة تحتاج إلى العمل أكثر من أي شيء -
تغطية خاصة - حصريا .. لقاء الرئيس السيسي بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: مجلس إدارة الأتحاد السكندري غير راضي عن مركز الفريق بجدول الدوري -
مساء الانوار: ذكريات خوان ماكيدا مع ريال مدريد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

الولايات المتحدة تعلق مساعداتها العسكرية لتايلاند

Google+ Print

علقت الولايات المتحدة الأمريكية، مساعدات عسكرية لتايلاند تقدر قيمتها بـ3.5 مليون دولار بعد سيطرة الجيش على السلطة في البلاد.

ووصفت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية، ماري هارف، في المؤتمر الصحفي اليومي لها الخميس، ما حدث في تايلاند بـ«الانقلاب العسكري»، مؤكدة أنهم عازمون على مراجعة علاقاتهم مع تلك الدولة عقب التطورات التي وقعت بها، بحسب قولها.

وأشارت «هارف» إلى أن الولايات المتحدة دعمت تايلاند بحوالي 10.5 مليون دولار من ميزانية العام 2013 في إطار المساعدات الاقتصادية والأمنية الدولية التي تقدم لها، موضحة أن هناك بعض الصناديق التمويلية المتعلقة ببعض البرامج الإقليمية والدولية.

وأوضحت «هارف» أنهم وضعوا بعض القيود في هذه الموضوعات في أعقاب «الانقلاب»، مشيرة إلى أن الوزارة تعيد النظر في 7 مليون إضافية من المساعدات التي ستقدم إلى تايلاند، والمساعدات المقدمة من البرامج الإقليمية والعالمية الأخرى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية