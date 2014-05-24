الولايات المتحدة تعلق مساعداتها العسكرية لتايلاند

علقت الولايات المتحدة الأمريكية، مساعدات عسكرية لتايلاند تقدر قيمتها بـ3.5 مليون دولار بعد سيطرة الجيش على السلطة في البلاد.

ووصفت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية، ماري هارف، في المؤتمر الصحفي اليومي لها الخميس، ما حدث في تايلاند بـ«الانقلاب العسكري»، مؤكدة أنهم عازمون على مراجعة علاقاتهم مع تلك الدولة عقب التطورات التي وقعت بها، بحسب قولها.

وأشارت «هارف» إلى أن الولايات المتحدة دعمت تايلاند بحوالي 10.5 مليون دولار من ميزانية العام 2013 في إطار المساعدات الاقتصادية والأمنية الدولية التي تقدم لها، موضحة أن هناك بعض الصناديق التمويلية المتعلقة ببعض البرامج الإقليمية والدولية.

وأوضحت «هارف» أنهم وضعوا بعض القيود في هذه الموضوعات في أعقاب «الانقلاب»، مشيرة إلى أن الوزارة تعيد النظر في 7 مليون إضافية من المساعدات التي ستقدم إلى تايلاند، والمساعدات المقدمة من البرامج الإقليمية والعالمية الأخرى.