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صحيفة بريطانية: أبوظبي تعاقب لندن بسبب تأييدها لـ”الإخوان”

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صحيفة بريطانية: أبوظبي تعاقب لندن بسبب تأييدها لـ”الإخوان” صحيفة بريطانية: أبوظبي تعاقب لندن بسبب تأييدها لـ”الإخوان”

 

طائرة تايفون

نشرت صحيفة الفاينينشال تايمز البريطانية ،  تقريرًا حول قرار إماراتي إنهاء تعاقد مدربين عسكريين بريطانيين بسبب “استياء” الدولة الخليجية من موقف بريطانيا من انتفاضات “الربيع العربي”، وطريقة تعاملها مع جماعات إسلامية في المنطقة، بحسب ما يرى مراسل الصحيفة في دبي، سيميون كير.

 

ويشير التقرير ، إلى أن مسؤولين بريطانيين ، وإماراتيين نفوا تسبب أي توتر سياسي بين الدولتين في إنهاء تعاقدات نحو 80 ضابطًا بريطانيا يعملون ضمن برنامج يقوم في إطاره مدربون بريطانيون سابقون بتدريب القوات الإماراتية.

أشارَ  مراسل “فاينانشال تايمز” ، إلى أن هذه الخطوة جاءت ضمن سلسلة تطورات أظهرت استياء دول الخليج مما تراه دعما توفره بريطانيا لجماعات إسلامية وحركات تنادي بالديمقراطية.

وتراجعت الإمارات، في وقت سابق، عن خطط شراء مقاتلات “تايفون” البريطانية رغم الجهود التي بذلها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون.

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