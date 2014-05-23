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وزير الدفاع الأمريكي: سياسة بوتين الخارجية تهدف إلى إعادة الاتحاد السوفيتي

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وزير الدفاع الأمريكي: سياسة بوتين الخارجية تهدف إلى إعادة الاتحاد السوفيتي وزير الدفاع الأمريكي: سياسة بوتين الخارجية تهدف إلى إعادة الاتحاد السوفيتي

أكد وزير الدفاع الأمريكي تشاك هاجل أن السياسة الخارجية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين تشير إلى رغبته في استعادة الاتحاد السوفيتي.

ونقلت (فوكس نيوز) الأمريكية عن هاجل قوله اليوم الجمعة ” إن بوتين لم يخف ذلك الأمر وأعلنه على الملأ في أكثر من مناسبة على مدار عدة سنوات أن انهيار الاتحاد السوفيتي كان خطأ فادحا لم يكن ينبغي أن يحدث فقد كان أمرا سيئا لمواطني روسيا “.

ورفض وزير الدفاع الأمريكي فكرة احتمالية قيام حرب عالمية ثانية مستشهدا بالعلاقات الاقتصادية بين روسيا وأمريكا والصين، غير أنه عاد ليشدد على اهتمام بوتين بجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقة.

واستطرد ” عندما ننظر إلى جميع أفعال بوتين بداية من عام 2008 وما حدث في شبه جزيرة القرم ، فعلينا أن ننظر إلى جميع تلك الحقائق ، وعلينا أن ننظر للأمور بعين ثاقبة ونعرف ما مدى تلك اللعبة التي يلعبها الرئيس الروسي ، فهو من جعل الأمور متوترة في جميع الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية السابقة”.

ا.ش.ا

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