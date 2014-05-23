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رئيس أوغندا يسخر من طلب نيجيريا مساعدات أجنبية لهزيمة جماعة “بوكو حرام”

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رئيس أوغندا يسخر من طلب نيجيريا مساعدات أجنبية لهزيمة جماعة “بوكو حرام” رئيس أوغندا يسخر من طلب نيجيريا مساعدات أجنبية لهزيمة جماعة “بوكو حرام”

سخر الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني من طلب نيجيريا الإستعانة بمساعدات أمنية من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وبريطانيا والصين لإنقاذ نحو 230 تلميذة اختطفن من داخل مدرسة ببلدة “شيبوك” بولاية “بورنو” شمال شرق البلاد علي يد مسلحين يشتبه بانتمائهم لجماعة بوكو حرام المتشددة الشهر الماضي.

وقال موسيفيني في تصريحات نشرتها وسائل إعلام نيجيرية خاصة اليوم ان فشل الجيش النيجيري في تحقيق الأمن للمواطنين لا يمكن القبول به، مشيرا الي ان الموت أفضل من السماح للدول الأجنبية بتحقيق الأمن لدول القارة.

وأضاف ان قيام بعض الدول الأفريقية مثل نيجيريا والكونغو الديمقراطية والسودان والصومال بالمطالبة بمساعدات اجنبية لحماية مواطنيها يصل الي درجة التصويت بحجب الثقة عن زعماء هذه الدول.

ا.ش.ا

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