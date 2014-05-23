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إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه جنوبي إسرائيل

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إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه جنوبي إسرائيل إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه جنوبي إسرائيل

قذيفة صاروخية – أرشيفية

أطلق ، مساء اليوم ، صاروخ من قطاع غزة باتجاه جنوبي إسرائيل  دون أن يسفر عن سقوط ضحايا ، أو خسائر مادية وذلك بعد هدنة استمرت لأسابيع.

وقالت المتحدثة باسم الجيش الاسرائيلي لوكالة فرانس برس ، إن الصاروخ أصاب منطقة مفتوحة في شعار هانيغيف بصحراء النقب.

يأتي هذا فيما أطلق أشخاص النار على جنود إسرائيليين بالقرب من الحدود مع القطاع، بحسب بيتر ليرنر العقيد بالجيش الاسرائيلي.

وكتب ليرنر على حسابه على تويتر أن القوات الاسرائيلية ردت باطلاق النار دون وقوع اصابات.

ووفقا لبيانات الجيش، فإن أكثر من 100 قذيفة ، أطلقت من قطاع غزة باتجاه اسرائيل حتى الأن في 2014.

وشهدت المنطقة الحدودية بين اسرائيل ، وقطاع غزة هدوءا استمر لأسابيع حيث أطلقت آخر قذيفة باتجاه اسرائيل في الأول من مايو.

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