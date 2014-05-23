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بالصور والفيديو.. حمدين صباحي يختتم فعالياته بمؤتمر جماهيري في عابدين

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بالصور والفيديو.. حمدين صباحي يختتم فعالياته بمؤتمر جماهيري في عابدين بالصور والفيديو.. حمدين صباحي يختتم فعالياته بمؤتمر جماهيري في عابدين

المؤتمر الجماهيرى الاخير لصباحي بعابدين (13)

رصدت عدسة “ONA” بالصور والفيديو المؤتمر الجماهيرى الاخير قبل إنتهاء مدة الدعاية الرسمية للمرشح الرئاسي حمدين صباحي بميدان عابدين،وحضر المؤتمر عدد كبير من الشخصيات العامة وفى مقدمتهم حمدين صباحي”الفنان فاروق الفيشاوى، المنتج محمد العدل، خالد داوود، والد الشهيد جابر صلاح، حسام مؤنس، علاء الاسوانى، أحمد فوزى، حسن شاهين، محمد عبد العزيز، وليد جبريل، خالد تليمة، إيهاب الخياط”

وردد الحضور الذى قارب 10 الالاف، هتافات مؤيدة لصباحي ومناهضة للشرطة، وأطلق “أولتراس صباحي” عدد من الالعاب النارية والشماريخ فور بدء حمدين صباحي إلقاء كلمته على الحضور.

المراسل : محمود عبد الحفيظ

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