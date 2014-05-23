أنصار “الصادق المهدي” يتظاهرون بأم درمان للمطالبة بإطلاق سراح زعيمهم

دعت الأمين العام لحزب الأمة القومي “المعارض” سارة نقد الله ، أنصار حزبها بكل ولايات السودان، للنزول إلى الشارع لإسقاط النظام الحاكم بالبلاد.

وقالت نقد الله خلال التظاهرة التي نظمتها هيئة شئون الأنصار أمام المعتصمين بدار الحزب بأم درمان، احتجاجا على اعتقال زعيمهم الصادق المهدي ” إن النظام الحاكم بالبلاد اعتقل زعيمنا إمام الأنصار، وواجه مظاهراتنا السلمية اليوم بقنابل الغاز المسيل للدموع ، وإن هذا الصدام مع المتظاهرين السلميين لن يخيفنا بل سيزيدنا إصرارا على مواصلة المسيرة حتى إطلاق سرح الصادق المهدي”.

وأشارت الأمين العام لحزب الأمة القومي إلى أن “اجتماعنا اليوم يستهدف تنظيم الصفوف من جديد استعدادا للنزول للشوارع من جديد لإنهاء هذا النظام ، واننا سننتظر ساعة الصفر حتى تمتلئ الشوارع بالمواطنين السودانيين وأنصار المهدي من كل الولايات”.

وكان المئات من أنصار حزب الأمة القومي السوداني “المعارض”، قد احتشدوا اليوم الجمعة، في المركز الرئيسي للحزب في مدينة أم درمان، غرب العاصمة الخرطوم، منددين باعتقال الصادق المهدي رئيس الحزب وإمام الأنصار بسجن”كوبر”شديد الحراسة منذ يوم السبت الماضي بعد اتهامه لقوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن والمخابرات السوداني بإرتكاب تجاوزات في حق المدنيين بدارفور.

وقد انتشرت عشرات من آليات شرطة مكافحة الشغب والقوات الخاصة والجهاز الوطني للاستخبارات والأمن في محيط منطقة الاعتصام ، وأمام مسجد “ودنوباي” بأم درمان، الذي يشكل معقلا لحركة الأنصار التي ينتمي إليها الصادق المهدي.

أ ش أ