ننشر نص كلمة السيسى: أدعو الشعب المصرى للمشاركة بكثافة فى الانتخابات الرئاسية

دعا المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي جموع المصريين الي النزول للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة المقرر اجراؤها يومي 26 و 27 مايو الحالي.

وقال السيسي ـ في كلمة وجهها مساء اليوم الي كل أبناء الشعب المصرى ـ أدعو شعب مصر العظيم الي المشاركة فى التصويت على الانتخابات الرئاسية والنزول بكثافة إلى صناديق الاقتراع ، والتصويت للمرشح الذى يختارونه ، ليؤكدوا للعالم أجمع عراقة التجربة الديمقراطية لدى المصريين الذين يسطرون صفحات جديدة فى تاريخهم الحضارى الأصيل.

وفيما يلي نص الكلمة :

> شعب مصر العظيم .. أيها الشعب الابى الكريم إسمحولى أن أتوجه اليكم جميعا بكل التحية والتقدير والاحترام ، اسمحولى أن

اتكلم معكم كمواطن مصري ، وبغض النظر تماما عن أنني مرشح لانتخابات الرئاسة ، مصر دلوقتي بتمر بلحظة فارقة فى

تاريخها ومصر كمان بتدعونا جميعا إن إحنا نتحرك بكل قوة وبكل فاعلية وبكل تجرد عشان نحميها ونحمي مستقبلها .. الحقيقة

: المصريين بالخارج قدموا مثلا رائعا جدا والدنيا كلها كانت بتتفرج عليهم وهم بيتحركوا في كل دولة تقريبا عشان يدلوا

بأصواتهم في الانتخابات ، المظهر ده والشكل الرائع ده أعطى صورة قوية جدا في الخارج والداخل إن فى ارادة للمصريين .

وأن المصريين بيعبروا عن ارادتهم وبيتحركوا عشان ينفذوا هذه الارادة . احنا اتكلمنا كتير خلال الفترة الماضية عن اهمية ان

احنا ننهى خارطة الطريق بشكل هائل عشان نعطى رسالة قوية جدا للداخل والخارج .. نزول المصريين جميعا لكي يدلوا

بأصواتهم في الانتخابات هتبقى رسالة قوية وتعبير حقيقى عن ارادة هذا الشعب الذى عندما يريد عمل شىء يعمله ، ثورة وإثنين

أكدت ارادته واكدت قدرته على إن هو بيعمل المستحيل ، عشان كده اسمحولى ان أتوجه اليكم جميعا ، لكل المصريين .. يعنى

المرأة المصرية التى اكدت انها البنت الوطنية المصرية ، اسمحيلى أن أطلب منك زوجة كنتى أو إبنة أو أخت أن تتحركى عشان

تؤكدى ده مرة تانية أمام صندوق الانتخابات .. كمان الشباب ، شباب مصر القوة ، شباب مصر الامل القادر على صناعة

المستقبل ، أنا بطلب منه أن ينزل ويدلى بصوته بغض النظر هو عايز يعطى صوته لمين ، فى النهاية أنا بكلم كل مصرى

ومصرية ، هو فين ، هو مين ، هو ديانته إيه ، توجهاته ايه ، انتمائه ايه ، مش مهم ، المهم ان هناك حاجة تجمعتنا كلنا هى حبنا

لبلدنا وخوفنا عليها واستعدادنا إن نضحى عشانها .. الوقت الى احنا فيه ده هو وقت التحرك لكل المصريين ، عندنا عدد ضخم

جدا له حق الانتخاب فوق الخمسين مليون ، كان فى ناس بتكلمنى وبتقولى ليه يعني في تحديات في الداخل والخارج وكنت برد

عليهم واقولهم صندوق الانتخابات ، فيسئلونى دلالة ده ايه .. الدلالة بتاعة صندوق الانتخابات ان هناك اجماعا وطنيا قويا

وواسع جدا على مستوى الجمهورية . ده ينعكس على قوة القادم سواء كان فى التحرك بالداخل او الخارج . ارجوا ان تكون

رسالتى البسيطة قد وصلت اليكم .. يعنى من فضلكم كلكم دول يومين فقط بيترسم فيهما مستقبل مصر ، والتاريخ بيكتب وبيسجل

احنا بنعمل ايه لبلدنا ، أنا متأكد أن أجهزة الدولة هتعمل بكل قوة عشان توفر الامن والامان .. الجيش والشرطة هتبذل كل الجهود

. أنا متأكد زى ما عملوا قبل كده وبيتهيألي أكتر ، كما أنه خلال هذه المرحلة ، أنا في الاخر بقول يارب ولى من يصلح شأن

مصر ، يا رب احفظ مصر ، تحيا مصر.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.