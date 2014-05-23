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رونالدو يتحدى أتليتكو مدريد قبل ساعات من نهائي دوري الأبطال

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رونالدو يتحدى أتليتكو مدريد قبل ساعات من نهائي دوري الأبطال رونالدو يتحدى أتليتكو مدريد قبل ساعات من نهائي دوري الأبطال

رونالدو

هدد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد، غريم فريقه التقليدي أتلتيكو مدريد عشية المباراة التي تجمع الفريقين في نهائي دوري أبطال أوروبا في لشبونة.

وكتب رونالدو تغريدة على حسابه في “تويتر” قال فها : “خوض مباراة موهمة وصعبة ضد أكبر وأقرب منافسينا على الإطلاق لن يكون أمامنا سوى خيار واحد هو المخاطرة بكل شئ للفوز”.

في أول نهائي لدوري الأبطال الأوروبي بين فريقين من مدينة واحدة ، يسعى ريال مدريد الأسباني إلى الفوز بلقبه العاشر (لا ديسيما) في المسابقة عندما يلتقي جاره ومنافسه التقليدي أتلتيكو مدريد السبت في النهائي بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

 

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