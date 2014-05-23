بنك التنمية الإفريقي يشيد بموافقة مصر على زيادة مساهمتها في الصندوق التابع له

أشاد بنك التنمية الافريقي اليوم “الجمعة” بالقرار الذي أصدره الرئيس عدلي منصور الشهر الماضي ووافق فيه على زيادة مساهمة مصر في صندوق التنمية الافريقي التابع للبنك.

وفي ختام فعاليات الدورة التاسعة والاربعين للبنك، التي بدأت في العاصمة الرواندية كيجالي يوم الاثنين الماضي، أصدر البنك بيانا شدد فيه على ضرورة حل النزاعات لما تشكله من تهديدات أن هي تركت دون حل، مشيرا إلى أنه وافق بالاجماع على تأسيس صندوق “النمو المشترك” بالتعاون مع بنك الشعب الصيني بتمويل مشترك بقيمة 2 مليار دولار بهدف تزويد البنك بمزيد من الموارد الاضافية للتعامل مع الاحتياجات المالية المتنامية للدول الاعضاء فيه.

ورحب البنك بجهود الزعماء الافارقة لاستعادة السلام والاستقرار في القارة بدعم من المجتمع الدولي، مشيرا إلى أنه يبحث أساليب وآليات جديدة لمكافحة اشكال الارهاب والتطرف.

وشدد البنك على أهمية تبني سياسات تساعد على تجنب النزاعات المستقبلية والتعامل السريع معها إن وجدت لتحييد مخاطرها.

تجدر الاشارة إلى أن عددا من الزعماء الافارقة شارك في الاجتماعات السنوية للبنك ومن ضمنهم الرئيس الرواندي بول كاجامي، والرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، ورئيس أوغندا يوري موسيفيني، ورئيس جمهورية الجابون علي بونجو، ونائب رئيس كينيا ويليام روتو إلى جانب خبراء اقتصاديين من مختلف انحاء العالم. ومثل مصر في الاجتماعات وزير التخطيط أشرف العربي بصفته محافظا في البنك.

ا.ش.ا