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بالصور.. رئيس مدينة طهطا من مؤيد للإخوان لداعم للسيسي

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رئيس مدينة طهطا

رئيس مدينة طهطا

تداول نشطاء فى محافظة سوهاج على مواقع التواصل الاجتماعى عدة صور للمهندس حسام محمدين رئيس مجلس مدينة طهطا فى مؤتمر لدعم المرشح الرئاسى المشيرعبد الفتاح السيسى، منددين بدعم مؤسسات الدولة لحملة السيسى وهو ما يطعن فى حيادية أجهزة الدولة ويشكك فى  نزاهة العملية الانتخابية و يعد بمثابة توجيه للمواطنين .

وأكد النشطاء مستعينين بتوثيقهم للأحداث أن هذا الرجل محسوب على النظام الإخوانى وكان يدعمهم وشارك فى مظاهراتهم ووقفاتهم  بدءًا من دعم دستور الإخوان واستمر فى الخروج معهم فى كافة وقفاتهم.

وأكد النشطاء على تخاذله وسوء تعامله مع مشكلة قريتى نزلة عمارة وحاجر مشطا القرى التى تضررت بشكل كبير وغرقت جراء السيول التى شهدتها البلاد فى مارس الماضى، والذى اكتفى بزيارة لتلك القرى ووزع فيها 2 كيلو لحمة على المواطنين المنكوبين دون التحرك فى إعادة بناء حاجز السيول فى مخر نزلة عمارة أو المنازل المنهارة، -على حد قول النشطاء – ، والكارثة الكبرى إنه تداول فى الفترة الأخيرة فى وسط العمل السياسى بسوهاج أن المهندس حسام محمدين المشار إليه مرشح بقوة لتولى منصب قيادى مهم بديوان عام المحافظة .

وطالب النشطاء بإبعاد المهندس حسام محمدين من موقعه طوال فترة العملية الإنتخابية حرصًا على نزاهتها وضرورة إحالته للتحقيق .

رئيس مدينة طهطا فى موتمر لدعم السيسى

رئيس مدينة طهطا فى موتمر لدعم السيسى

رئيس مدينة طهطا باحدى وقفات الحرية والعدالة

رئيس مدينة طهطا باحدى وقفات الحرية والعدالة

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