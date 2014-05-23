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فلسطيني من غزة يقدم على حرق نفسه لتردي وضعه الاقتصادي

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فلسطيني من غزة يقدم على حرق نفسه لتردي وضعه الاقتصادي فلسطيني من غزة يقدم على حرق نفسه لتردي وضعه الاقتصادي

أقدم فلسطيني من قطاع غزة اليوم الجمعة على اشعال النار في جسده بسبب تردي أوضاعه الاقتصادية وعجزه عن سداد متطلبات أسرته مما أدى الى اصابته بجروح خطيرة.

وذكرت وكالة “صفا” المحلية إن المواطن، الذي يقطن بحي الدرج وسط مدينة غزة، سكب البنزين عن جسده وأضرم النار فيه لعجزه عن سداد إيجار شقته للشهر الخامس على التوالي بعد أن هدده صاحب المنزل بالطرد.

وذكرت أن المواطن أصيب بحروق شديدة في أنحاء جسده ويرقد حاليا في قسم العناية المكثفة بمستشفى الشفاء في مدينة غزة في وضع صحي حرج.

ووفقا للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وصل معدل البطالة في قطاع غزة إلى نحو 40% بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ نحو ثماني سنوات.

ا.ش.ا

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