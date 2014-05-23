الرئيس السوداني يتسلم قائمة أحزاب المعارضة المشاركة في الحوار الوطني

تسلم الرئيس السوداني عمر البشير، من أحزاب المعارضة كشفا بأسماء ممثليها في آلية الحوار الوطني.

وقال مساعد الرئيس السوداني إبراهيم غندور في تصريح مساء اليوم الجمعة إن الرئيس البشير سيحدد موعد انطلاق الحوار في الأيام المقبلة، مؤكدا أن ذلك لا يغلق الباب أمام الرافضين.

وقال غندور، إن الرئيس البشير تسلم قائمة مرشحي أحزاب المعارضة المشاركة في الحوار لتمثيلهم في الآلية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة سيعقبها قرار بإعلان موعد انطلاق الحوار، لافتا إلى أن الباب مفتوح أمام الجميع للحاق بالحوار في أي وقت.

> وأضاف أن الآلية ستجتمع بكامل عضويتها في الأيام القليلة القادمة.

تجدر الإشارة، إلى أنه تم اختيار نحو 15 حزبا سياسيا معارضا، الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي، ورئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي- معتقل حاليا -، ورئيس حركة “الإصلاح الآن” غازي صلاح الدين، والأمين العام للحزب العربي الاشتراكي الناصري مصطفى محمود، وممثلين لتنظيمات منبر الشرق، والحقيقة الفيدرالي، وقوى الشعب العاملة لتمثيل المعارضة في آلية الحوار.

ا.ش.ا