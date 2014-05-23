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وزير السياحة: تأجيل زيارة طابا بناء على طلب وزير الرى

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وزير السياحة: تأجيل زيارة طابا بناء على طلب وزير الرى وزير السياحة: تأجيل زيارة طابا بناء على طلب وزير الرى

قال هشام زعزوع وزير السياحة، إنه تم تأجيل الزيارة التفقدية للمنشآت الفندقية المتضررة بقطاع طابا ونويبع السياحى، والتى كانت مقررًا لها اليوم الجمعة، بناء على طلب وزير الموارد المائية والرى بسبب ظروف حالت دون ذلك، مشيرًا إلى أنه سيتم تحديد موعد آخر عقب الانتهاء من الانتخابات الرئاسية.
> وأضاف الوزير فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم دعوة اصحاب للمنشآت الفندقية المتضررة بقطاع طابا ونويبع السياحى، لعقد اجتماع بمقر وزارة السياحة الكائن بمبنى للسياحة بالعباسية خلال الايام المقبلة، لتحديد حجم الأضرار التى وقعت إثر السيول المدمرة التى اجتاحت محافظة جنوب سيناء مطلع الشهر الجارى، كما سيتم بحث سبل حل المشكلات القائمة فى تلك المناطق.

وأشار زعزوع إلى أهمية زيارة وزير الموارد المائية والرى لمنطقة طابا، لدراسة الوضع الحالى لجميع مناطق مخرات السيول، واقتراح التشريعات التى يمكن إصدارها لحظر البناء فى مسار مخرات السيول، والعمل على منع وإزالة أية تعديات عليها.

وكان من المقرر، أن يقوم هشام زعزوع وزير السياحة، ووزراء الموارد المائية والرى والدولة لشئون البيئة وممثلو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والهيئة العامة للاستشعار عن بعد، بجولة تفقدية للمنشآت الفندقية المتضررة بقطاع طابا ونويبع السياحى اليوم الجمعة.
> ومن جانبه، طالب محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، أهالى ومستثمرى طابا والسياحة أن يتفاعلوا مع لحل المشكلات الناتجة عن السيول.

ووعد محافظ جنوب سيناء المستثمرين بعودة السياحة بالكامل وبشكل أفضل فى أكتوبر المقبل، مضيفًا فى لقائه مع المستثمرين من نويبع وطابا بجنوب سيناء، وحضور البدو، أن هناك إصرارًا من الحكومة على حل مشكلاتهم وأنهم سيشاهدون الفنادق التى تضررت ويعملون على عودة السياحة.

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