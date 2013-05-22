بعد 100 حلقة ناجحة.. "الليلة مع هاني" يختتم موسمه على MBC مصر

البرنامج أتاح الفرصة أمام أجيال جديدة من الموهوبين بمحتلف المجالات الفنية

كتب : سهيلة حامد الأربعاء 22-05-2013 19:28

بعد أكثر من 100 حلقة ناجحة ومثيرة للجدل، يختتم برنامج "الليلة مع هاني" الذي يقدمه النجم هاني رمزي، عبر شاشة "MBC مصر"، موسم عرضه على شاشتها، وتُعرض الليلة، الحلقة الأخيرة التي تضُم مختارات متنوعة من بعض الحلقات.

ولاقى برنامج "الليلة مع هاني" الذي بدأ عرضه مع إنطلاق MBC مصر، نجاحات كبيرة وأثار جدلا، وتمكن خلاله الفنان هاني رمزي، وفريق عمل البرنامج، تقديم وجبة مميزة من الكوميديا الساخرة المُغلفة بمتابعة الشأن العام.

واستقبل برنامج "الليلة مع هاني" على مدار حلقاته نخبة من رموز الفن والثقافة والسياسة الذين تجاوبوا مع فكرة البرنامج واشتركوا في مناقشات جاذبة للمشاهدين، ونجح البرنامج في إثراء الساحة الفنية المصرية بتقديم عدد كبير من الفرق الفنية الشابة، وأتاح الفرصة أمام أجيال جديدة من الموهوبين بمحتلف المجالات الفنية في الإعلان عن مواهبهم في تجربة تليفزيونية غير مسبوقة.

ومن جانبة أكد الفنان هاني رمزي، أنه خلال هذا الموسم من برنامج "الليلة مع هاني" قدم تجربة فنية مختلفة ومميزة في مشواره الفني، وعلى الرغم من ترددُه كفنان في قُبول فكرة تقديم البرنامج في البداية إلا أنه مع مرور الوقت، وردود الأفعال الهائلة التي كان يتلقاها يوميا، وكثافة المشاهدة من جانب قطاعات مختلفة من المشاهدين جعلته يتأكد أن قراره بتقديم "الليلة مع هاني" كان صائبا.

وأوضح رمزي، أن البرنامج نجح خلال فترة وجيزة في أن يُصبح جزءا ثابتا يوميا على خريطة المشاهد المصري، وهو ما حمّله مع فريق البرنامج، أعباءً إضافية في الحفاظ على النجاحات التي يُحققها البرنامج باستمرار.

وأكد أنه كـ"فنان" مشغول دائما بمتابعة الأحداث اليومية، ورصد اهتمامات المواطنين من مختلف الفئات، وشجعه تقديم البرنامج على مزيد من الاهتمام بالشأن العام، وقال إن هذه التجربة ساعدته على تقليل شعوره بغياب المسرح الذي يعشقُه، والذي خفُت الاهتمام به مؤخرا.

وأشار رمزي، إلى أنه يشعر ببصمة حقيقية خلال هذا الموسم من البرنامج، في مساعدة عشرات المواهب الشابة والفرق الفنية التي أطلت عبر "الليلة مع هاني" في الحصول على فرصة، وقال إنه يُحسب لفريق البرنامج بالكامل هذه الفكرة الخلاقة التي ستُسهم بالتأكيد في تطوير مستقبل صناعة الكوميديا في مصر بصورة إيجابية.

وأكد طارق فهمي مخرج البرنامج، أن هذه التجربة لها وقع خاص في مسيرته المهنية، وأنها حققت له تواصلا مختلفا مع قطاعات متنوعة من جمهور MBC مصر، وأن كل فريقه المُعاون اكتسب مزيدا من الخبرات في تنفيذ هذا النوع من البرامج خلال فترة زمنية طويلة وهو ما سينعكس على أدائهم مستقبلا، وأن كثيرا من الفنانين والكُتاب ورجال السياسة كانوا حريصين على المشاركة في حلقات البرنامج بصورة لافتة.

وأشار المخرج طارق فهمي، إلى أن التقليد الذي ابتدعه البرنامج بتقديم ضيف الحلقة، هدية رمزية للفنان هاني رمزي، أصبح علامة مسجلة لفريق عمل البرنامج، ونجحت الفكرة في إبراز جوانب مختلفة في شخصيات الضيوف وحققت مزيدا من البهجة والسعادة للمشاهدين.

تعرض الحلقة من "الليلة مع هاني" على MBC مصر، الساعة 11:00 من مساء اليوم.

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