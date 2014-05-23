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أمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية ينفى إلغاء الجان الفرعية بجنوب سيناء

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أمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية ينفى إلغاء الجان الفرعية بجنوب سيناء أمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية ينفى إلغاء الجان الفرعية بجنوب سيناء

صرح المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان أمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية بأن ما نشر بوكالة رويترز، وموقع جريدة الفجر الالكترونى عن المستشار محمد جلال نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن إلغاء الجان الفرعية بمحافظة جنوب سيناء ليس له أساس من الصحة، وأن جميع الترتيبات الخاصة بالعملية الانتخابية فى المحافظة المذكورة تسير بشكل طبيعى، وتم تسكين السادة القضاة المشرفين على اللجان بهذه المحافظة، وجارى ترتيب سفرهم غداً إن شاء الله.

وأكد الأمين العام بأنه لا يجوز لأحد التحدث عن اللجنة وتسكين القضاة، أو عدم تسكينهم وإنشاء اللجان أو إلغاء لجان سوى المتحدث الرسمى للجنة، وما يصدر عن شخص آخر ليس له أى قيمة قانونية حتى لو كان عضو بأمانة اللجنة، وتهيب اللجنة بجميع وسائل الإعلام جميعها ألا تستسقى معلوماتها إلا من المتحدث الرسمى لها قبل نشر أو إذاعة أى خبر، حرصاً على عدم بلبلة الرأى العام .

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