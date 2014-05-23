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رئيس الحكومة الليبية يلتقي مع رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية بطرابلس

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رئيس الحكومة الليبية يلتقي مع رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية بطرابلس رئيس الحكومة الليبية يلتقي مع رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية بطرابلس

عبدالله الثني

التقي رئيس الليبية المؤقتة عبدالله الثني، مع رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية المعتمدين بليبيا ومدير مكتب الجامعة العربية بطرابلس.

وذكر الموقع الرسمي للحكومة الليبية اليوم الجمعة، أن اللقاء تناول مسيرة العلاقات بين الجانبين وسبل تطويرها والمساعدات التي يمكن أن تقدمها الدول العربية لليبيا لتجاوز المرحلة الراهنة.

وأحاط الثني السفراء علماً بتطورات الأوضاع الجارية في ليبيا هذه الايام، كما قدم شرحاً وافياً للمبادرة التي سبق وأن تقدمت بها الحكومة للموتمر الوطني والمجالس المحلية والبلدية والهادفة لنزع فتيل الازمة واستقرار الاوضاع قبل استحقاق انتخاب مجلس النواب.

وأعرب السفراء العرب عن تأييدهم لهذه المبادرة واستعداد بلدانهم للمساهمة في انجاحها بما يوفر الامن والاستقرار والتقدم للشعب الليبي.

ا.ش.ا

 

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