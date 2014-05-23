بالفيديو .. شاكيرا تطلق أغنية مونديال البرازيل بمشاركة بيكيه وأبرز نجوم العالم

أطلقت نجمة البوب الكولومبية الشهيرة شاكيرا أغنية مصورة لمونديال 2014 بمشاركة نخبة من نجوم كرة القدم العالميين.

وشارك في تصوير الأغنية رفيق النجمة، لاعب برشلونة الإسباني غيرارد بيكيه، إلى جانب النجم الأرجنتيني لاعب برشلونة، ليونيل ميسي، والنجم البرازيلي لاعب برشلونة أيضا، نيمار، بحسب موقع صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اليوم الجمعة.

وحظيت الأغنية أيضا بمشاركة لاعب برشلونة سيسك فابريغاس، ونجم منتخب فرنسا إريك أبيدال.

وظهر في لقطات الأغنية نجم منتخب الأرجنتين ومهاجم مانشستر سيتي سيرغيو أغويرو، ولاعب منتخب كولومبيا المحترف في موناكو الفرنسي رادمال فالكاو.

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