الخارجية الأمريكية: واشنطن تشجع على إجراء انتخابات نزيهة وشفافة في مصر

أكدت نائبة المتحدثة باسم الخارجية الامريكية ماري هارف مجددا أن الولايات المتحدة لا تدعم أشخاصا أو جماعات في الانتخابات الرئاسية التي ستشهدها مصر خلال اليومين القادمين.

ودعت المسئولة الامريكية، في تصريحات للصحفيين اليوم، الحكومة المصرية على ضمان نزاهة وحرية وشفافية الانتخابات المقبلة، مؤكدة أن مصر في حاجة أن تمضي إلى الامام وأن تسلك طريقا يكون أكثر انفتاحا واكثر شفافية ويقوم على أساس المبادىء الديموقراطية.

وأضافت هارف أن الولايات المتحدة على اتصال بمختلف الاطراف في مصر وتشجع على إجراء انتخابات نزيهة وشفافة.

> وقالت المتحدثة الأمريكية أن الولايات المتحدة في انتظار ما سيحدث على الارض والعمل على تقييم ما سينتج عنه.

ا.ش.ا