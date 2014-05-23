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حالة وفاة و3 إصابات جراء «كورونا» بالسعودية

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أعلنت وزارة الصحة ، الجمعة، تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، خلال 24 ساعة، إضافة إلى وفاة حالة، سبق الإعلان عن إصابتها بالفيروس.

وترفع تلك الحالات عدد المصابين بالفيروس في المملكة، منذ أول ظهور له في سبتمبر 2012، إلى 554 حالة، و178 حالة وفاة.

وذكرت وزارة الصحة السعودية، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن العدد الكلي لحالات الإصابة المؤكدة خلال 24 ساعة هو 3 حالات إصابة، بواقع حالة واحدة في كل من جدة والمدينة ومكة.

وأضافت الوزارة أن الحالات التي تم تأكيد إصابتها بالفيروس في السابق وتماثلت للشفاء حاليًا هي 4 حالات.

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