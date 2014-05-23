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بيان أمريكي أوروبي: ليبيا على مفترق طرق

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قال بيان مشترك صادر عن الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة إن ليبيا تقف عند مفترق طرق.

وذكر البيان المنشور على موقع السفارة الأمريكية في طرابلس: «على جانب يقع إنجاز العملية الانتقالية من خلال العملية السياسية وصياغة ميثاق دستوري على أساس المبادئ المتفق عليها وطنيًا، بهدف تحقيق أهداف ثورة 17 فبراير 2011، وتعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان ورفاه المواطنين، وعلى الجانب الآخر تشيع حالة من الفوضى والتشرذم والعنف والإرهاب».

وجاء في البيان، الجمعة: «يعرب الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة عن القلق العميق إزاء تكرار أعمال العنف، ويدعون جميع الأطراف إلى الامتناع عن استخدام القوة، ومعالجة الخلافات بالوسائل السياسية».

وأضاف البيان: «نحن على استعداد لدعم عملية مصالحة شاملة من أجل جمع كل الليبيين في دعم عملية التحول السياسي، بدعم من الأمم المتحدة».

وجاء في البيان: «نؤكد أهمية تنفيذ الانتقال بطريقة سلمية وديمقراطية، ونصر، في هذا الإطار، على فرصة إجراء انتخابات برلمانية في أقرب وقت ممكن».

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