مقتل 12 من المتمردين الشيعة في هجوم سيارة مفخخة شمال اليمن

قتل 12 مسلحا، على الأقل، من جماعة الحوثي الشيعية المتمردة شمال اليمن في هجوم بسيارة مفخخة على إحدى النقاط التابعة للمتمردين في محافظة الجوف الشمالية، الجمعة.

وقال مسئولون قبليون في الجوف إن الهجوم استهدف تجمعا للمتمردين الشيعة عند نقطة تفتيش تابعة للمتمردين في مديرية الغيل في محافظة الجوف المجاورة للملكة العربية السعودية.

وتابع أن عددا آخر من المسلحين جرحوا أيضا في الانفجار، وأضاف أن المتمردين طوقوا المنطقة ومنعوا السكان من الوصول إليها.

ولم تتبنى أي جهة بعد مسؤولية الهجوم، لكن محللين أمنيين يشيرون إلى أن مثل هذه الهجمات ينفذها مليشيات سنية تابعة لتنظيم «القاعدة في جزيرة العرب».

وكانت مليشيات الحوثي الشيعية شنت هجوما على موقع تابع للجيش اليمني في محافظة عمران، الأسبوع الماضي، مما أدى لمقتل حوالي 6عسكريين بمن فيهم قائد الموقع العسكري.