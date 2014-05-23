بالفيديو – من يحسم المواجهة الخامسة في صراع مدريد؟

ربما تكون المواجهة الخامسة بين ريال مدريد وجاره أتليتكو هذا الموسم هي الأكثر أهمية.. مباراة ستحدد من هو بطل أوروبا.

وتواجه الفريقان أربع مرات هذا الموسم حتى الآن، بواقع مباراتين في الدوري ومثلهما في كأس الملك.

انتصر ريال مدريد مرتين.. وأتليتكو مرة.. والتعادل كان حاضرا في المناسبة الرابعة.

أتليتكو بطل الليجا كان أفضل في المسابقة التي حقق لقبها، ففاز وتعادل وجمع أربع نقاط.

أما ريال فقاده مدربه كارلو أنشيلوتي الذي يتميز في مباريات الكؤوس للفوز في مباراتي كأس الملك التي توج بها أيضا.

يسترجع FilGoal.com أربع جولات في صراع قطبي مدريد، قبل الجولة الختامية بينهما هذا الموسم يوم السبت في لشبونة.

صعق أتليتكو الفريق الملكي في أول دربي لكارلو أنشيلوتي على ملعب سنتياجو برنابيو بالفوز 1-0 في الجولة السابعة بهدف سجله دييجو كوستا.

هذا الفوز جاء ليكرس تفوق أتليتكو "سيميوني" على ريال مدريد، بعد أن خطف منه الكأس على سنتياجو برنابيو الموسم الماضي.

وعلى ملعب فيسنتي كالديرون، فشل ريال مدريد في الانتقام رغم تقدمه مبكرا في مباراة الجولة الـ26 من الليجا بهدف كريم بنزيمة.

فتعادل أتليتكو عن طريق كوكي، وتقدم جابي لأصحاب الأرض 2-1، وهي نتيجة الشوط الأول.

ولكن كريستيانو رونالدو خطف تعادلا متأخرا في الدقيقة 82.

هذا التعادل جاء بعد سلسلة انتصارات متتالية لريال مدريد استمرت شهرا، تخللها الفوز مرتين على أتليتكو نفسه في الكأس.

ريال مدريد اصطدم بجاره في نصف نهائي كأس الملك، وفاز ذهابا وإيابا.

البداية كانت بفوز كبير مفاجئ على سنتياجو برنابيو 3-0 انتقم به لخسارة نهائي الموسم الماضي.

سجل أهداف ريال بيبي وخيسي رودريجيز وأنخيل دي ماريا في غياب رونالدو للإيقاف.

وبعودة رونالدو، فاز الملكي أيضا على فيسنتي كالديرون 2-0 بهدفين سجلهما الدون من ركلتي جزاء.

وشهدت المباراة، إلقاء أحد مشجعي أتليتكو ولاعة على رأس رونالدو.. وهو ما أسفر عنه تغريم أصحاب الأرض 600 يورو.