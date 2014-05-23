كاسياس: علينا الحذر من كرات أتليتكو الثابتة

حذر إيكر كاسياس حارس ريال مدريد زملائه من تفوق أتليتكو مدريد منافسه في نهائي دوري أبطال أوروبا في تنفيذ الركلات الثابتة.

أتليتكو مدريد خطف كأس الملك الموسم الماضي من ريال على سنتياجو برنابيو بالفوز 2-1، وجاء الهدف الثاني من ركنية.

وخطف أتليتكو الليجا من برشلونة في كامب نو بالتعادل 1-1، وسجل هدفه من ركنية أيضا.

وقال كاسياس في مؤتمر صحفي في لشبونة: "نحن حذرون من قدرات أتليتكو على استغلال الكرات الثابتة".

وعبر الحارس الإسباني الدولي عن أمنيته بالفوز بدوري الأبطال العاشر في تاريخ ريال مدريد.

وقال: "لعبت مباريات نهائية كثيرة، ومن الشرف أن تجعل الملايين سعداء".