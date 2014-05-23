أخبار عاجلة

تغطية خاصة - حصريا .. لقاء الرئيس السيسي بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: مجلس إدارة الأتحاد السكندري غير راضي عن مركز الفريق بجدول الدوري -
مساء الانوار: ذكريات خوان ماكيدا مع ريال مدريد -
تغطية خاصة - العرابي: الإخوان لديهم حالة من الفزع ويبحثون عن ملاذ آمن خارج أمريكا -
تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية -
تغطية خاصة - محمد حلان: الرئيس السيسي رد الاعتبار للقضية الفلسطينية بعد أن أهملت خلال الفترة الماضية -
تغطية خاصة - عاجل .. وصول الرئيس السيسي لمقر الغرفة التجارية الأمريكية بواشنطن -
مساء الأنوار: متابعة كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
10 تصريحات × 24 ساعة -
"ترامب" يتنازل عن راتب الربع الأول من العام لإدارة الحدائق الوطنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

كاسياس: علينا الحذر من كرات أتليتكو الثابتة

Google+ Print
كاسياس: علينا الحذر من كرات أتليتكو الثابتة كاسياس: علينا الحذر من كرات أتليتكو الثابتة

حذر إيكر كاسياس حارس ريال مدريد زملائه من تفوق أتليتكو مدريد منافسه في نهائي دوري أبطال أوروبا في تنفيذ الركلات الثابتة.

أتليتكو مدريد خطف كأس الملك الموسم الماضي من ريال على سنتياجو برنابيو بالفوز 2-1، وجاء الهدف الثاني من ركنية.

وخطف أتليتكو الليجا من برشلونة في كامب نو بالتعادل 1-1، وسجل هدفه من ركنية أيضا.

وقال كاسياس في مؤتمر صحفي في لشبونة: "نحن حذرون من قدرات أتليتكو على استغلال الكرات الثابتة".

وعبر الحارس الإسباني الدولي عن أمنيته بالفوز بدوري الأبطال العاشر في تاريخ ريال مدريد.

وقال: "لعبت مباريات نهائية كثيرة، ومن الشرف أن تجعل الملايين سعداء".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع